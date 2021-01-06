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多國關注警方拘捕行動　外交部︰其他國家無權干涉

政治 22:36 2021/01/06

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華春瑩表示，支持香港警方正常履職。（外交部圖片）

警方今早以涉嫌違反港區國安法拘捕53名民主派初選組織者及參與者，多個國家和外國團體表示關注，美國候任國務卿布林肯批評警方侵犯提倡人權人士，強調拜登政府將與港人同行。

外交部發言人華春瑩今日表示，香港警方行動是必要和必需的。特區有關機構依法履職，其他國家無權干涉，希望美方尊重事實尊重法治，「依法行事、依法辦法，在任何國家和法治社會都應得到支持，而不是干預。」

多個國家外交部、議員及商會發聲明回應警方拘捕行動。其中歐盟對外職務部發言人指，當局有組織拘捕行動，釋放出香港已不再容忍政治多元聲音的訊號，促立即釋放所有被捕者；澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）則發聲明表示會密切關注事態發展；丹麥外相科福德（Jeppe Kofod）則形容，民選議員及民主派人士被大舉拘捕，令「一國兩制」成為了幻想，呼籲港府立即釋放被捕者；香港瑞典商會主席鄔德彬（Kristian Odebjer）形容事件是「政治鎮壓 」，對在港營商活動有重大負面影響；

今日外交部例行記者會上，多名記者問及相關事項，華春瑩表示，支持香港警方正常履職，認為香港警方行動是必要和必需的，特區政府絕不容忍顛覆國家政權的罪行。被問到香港的國際地位會否受影響時，她表示，受影響的只是個別外部勢力，和香港個別人相互勾結，企圖破壞香港穩定和安全的「自由」而已，香港居民享有的正常權利和自由沒有受到任何影響。

另外，對於有評論指，民主動力司庫、美籍人權律師關尚義（John Clancey）被捕會給中美關係帶來不確定性，華春瑩稱，「現在中美關係中出現的問題或者不確定性，它的根源大家看得非常清楚」，希望美方正確、理性看待中國發展，看待中美關係，停止炮製各種各樣的理由，對中國進行無端政治打壓遏制。

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責任編輯：林曉君

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