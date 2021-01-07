【強制檢測】彩雲邨豐澤樓污水樣本仍呈陽性再次納強檢名單　12月24日起曾到馬鞍山頌安邨頌智樓人士須強檢

▲ 頌安邨頌智樓累計2單位現不關連個案納強檢名單。（資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延至多棟住宅大廈，港府昨再引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）刊憲，將2幢大廈納入強制檢測名單，包括馬鞍山西沙路632號頌安邨頌智樓，及黃大仙清水灣道55號彩雲（二）邨豐澤樓。

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港府指，由於頌安邨頌智樓累計2單位現不關連個案，故任何在去年12月24日至1月6日期間曾身處該大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於周六（9日）或之前接受檢測。受檢人士若在1月4日至1月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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此外，由於黃大仙清水灣道55號彩雲（二）邨豐澤樓被驗出污水樣本持續呈陽性，故港府於去年12月28日已將其納入強檢名單，並因而揪出3宗個案，不過由於豐澤樓的污水樣本檢測仍然持續呈陽性，港府再刊憲要求任何在12月15日至12月28日期間於該處逗留逾2小時人士，於1月6日至1月9日期間接受檢測。

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責任編輯：鄧凱文