【港韓情緣】80後港女嫁韓國Oppa　 4年未孕赴台灣人工受孕成新手父母

▲ 香港人妻Lizzy 6年前與韓籍丈夫 Joe結婚，去年更誕下兒子，一家定居香港生活。

80後香港人妻Lizzy 10前在新西蘭working holiday結識韓國Oppa Joe，拍拖4年後拉埋天窗，丈夫隨她來港定居，並發展韓國代購網店事業。兩口子婚後4年未有所出，於是到台灣一試人工受孕。最終成功排除萬難，成為疫情下的新手父母。

韓國男人出名大男人，與韓籍丈夫Joe（33歲）結婚6年的香港人妻Lizzy（33歲）就有這樣的看法。

香港男生比韓國男生更體貼、更了解在職媽媽的辛苦，甚至較懂得遷就女生。韓國男生是較大男人，很有主見及愛面子，更甚少會說沒所謂。不過相比起香港男生，他們會較早想成家立室。

他們的網店反應非常好，定單接不停，高峰期時營業額單日已接近6位數字。當時仍是男友的丈夫覺得在香港發展更好，於是經歷4年的Long D後，就決定結婚，Joe亦移居香港。

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忍痛打針試人工受孕

婚後首項任務，當然是努力造人，Lizzy說其實計劃結婚時與丈夫已有共識會生B，但兩口子也不心急，一切順其自然，不過等了4年一直未有所出。

我們商量後決定到全台灣成功率最高的試管嬰兒醫院試一試，進行人工受孕（IVF）。幸運地做完第一次IVF後已成功懷孕，但陀B頭3個月一直未穩定，並曾因流血兩次入院。 除了要每日打安胎針及食安胎藥外，也要在家臥床3個多月，整個肚皮也是針孔及瘀青。雖然療程艱苦，但只要BB能安全度過這段不穩期，多辛苦也是值得！

▲ Lizzy懷孕前後要打大量的安胎針及食安胎藥，她說安胎針是打在屁股上，比打肚子更痛。（受訪者提供）

韓國傳統重男輕女

雖然過了一關，但韓國傳統出名是重男輕女，除了傳宗接代外，他們均認為家中必定要有個男人去主持大局，Lizzy亦笑言這事的確有發生在自己身上。

在未知BB性別前，奶奶已經常跟我說：『生仔最好、最可靠，如果BB是男生的話，一個就夠晒數。』不過這只是老一輩的思想，我跟丈夫認為生男生女也好，最重要是小孩健康。

Lizzy在陀B期間更恰巧遇上疫情，心情自然比一般孕婦緊張，作為準爸爸的丈夫，眼見太太為生B所付出的辛勞，就算大男人也隨即化身暖男。

我們沒有請工人，所以丈夫在我陀B的期間內，除了一個人應付工作外，也要負責所有家頭細務及煮飯，這段時間是我最幸福的。

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要做疫情下的新手父母，壓力必然會倍增，Lizzy說自己與丈夫也不例外。「懷孕期間最擔心就是必須的外出，例如去醫院及診所產檢，因為媽媽在陀B時免疫力很容易下降，甚至會擔心如果不幸中招，會否影響胎兒。」

她說：「韓國人早餐一定要食飯，就算冬天也要喝冰水，而且很喜歡食辣，這些剛好與我相反，所以到現在我們煮晚餐時，也會煮各自想吃的餸菜。」

鼓勵兒子尋找樂趣

而在湊B方面，韓國傳統大男人關係，丈夫認為女人應持家有道，家務不應交予外人做，故堅持不請工人。

不過，Lizzy要分身擔任太太、媽媽及老闆的角色，時間分配上也非常考工夫。回想當初BB剛出世時，最難適應就是他的作息時間，就算凌晨也要起床泵奶及餵奶，但一切辛苦，對她而言也是值得的。

我們現在最開心的就是看到BB能吃得飽、睡得好，每日有便便，以及看着他每日不同的樣子，就是最窩心的事。

Lizzy更說，與丈夫都覺得自己並非怪獸家長，將來更會鼓勵兒子尋找他喜歡的樂趣。「我認為在這資訊爆發的年代，只顧讀書已不適用了。我會較着重小朋友的創意，希望他能建立到自理能力及自信。」

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記者：黃依情