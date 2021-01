【港韓情緣】80後港女無懼文化差異嫁韓國Oppa　4年未孕赴台灣人工受孕成疫情下新手父母

▲ 香港人妻Lizzy 6年前與韓籍丈夫 Joe結婚,去年更誕下兒子,一家定居香港生活。

Long D異地戀,並非難開花結果。80後香港人妻Lizzy 10前在新西蘭working holiday中結識了韓國Oppa Joe,拍拖4年後決定拉埋天窗,丈夫更隨她來港定居並發展韓國代購網店事業。兩口子除了要適應文化及生活上的差異外,連生B也遇上阻滯,婚後4年仍未有所出,於是決定到台灣一試人工受孕。最終成功排除萬難,成為疫情下的新手父母。

▲ 平日Lizzy主要負責BB起居飲食,丈夫則負責與BB沖涼及放電,而作為疫情下的新手父母,湊 B 也要份外小心。(受訪者提供)

近年韓風盛行,能夠嫁個Oppa相信是不少少女的夢想。不過韓國男人出名大男人,究竟是否相見好同住難?與韓籍丈夫Joe(33歲)結婚6年的香港人妻Lizzy(33歲)就有這樣的看法。

我覺得香港男生比韓國男生更體貼、更了解在職媽媽的辛苦,甚至較懂得遷就女生。而且亦正如傳聞所說,韓國男生是較大男人,很有主見及愛面子,更甚少會說沒所謂。不過相比起香港男生,他們會較早想成家立室。

Lizzy早在10年前在新西蘭遇上另一半,再一起到澳洲繼續工作假期,後來各自回家鄉工作。亦如Lizzy所說,韓國男人愛早婚,所以他們一早已有拉埋天窗的打算。再加上當年香港韓風流行,Lizzy為了可以與男友多見面,就開設了Facebook專頁開始做代購,親身飛去韓國入貨。

▲ 當初為了爭取與丈夫見面的機會,Lizzy開設了韓國代購網店「韓國連線 She goes to Seoul」,最近更增設實體店。(受訪者提供)

「怎料網店反應非常好,定單接不停,高峰期時營業額單日已接近6位數字。而當時仍是男友的丈夫甚至覺得在香港發展更好,更不用分隔兩地,於是經歷4年的Long D後,我們就決定結婚,他亦移居香港。」Lizzy說。

▲ 除了是夫婦外,Lizzy與丈夫更是生意上的拍檔,生活上較少分歧,反而工作上較多,但大家最後都會讓步。(受訪者提供)

忍痛打針試人工受孕

但就算是異地情緣,Lizzy及韓籍丈夫也有跟從兩地的禮節辦婚事。「決定結婚後,我的家人也有飛到韓國跟丈夫的家人見面,當地人會稱為相見禮,主要是討論婚禮相關事宜,如結婚日期、女方給男家的『禮單』,以及嫁粧『婚需』等。」

▲ 入鄉隨俗,在決定結婚後,Lizzy跟丈夫要穿上傳統韓服在「相見禮」上拜見奶奶老爺。(受訪者提供)

她更笑言平日在韓劇中常見的相見禮非常嚴肅,但當日他們兩家人則是簡單吃個晚飯,有說有笑,十分輕鬆。而婚後首項任務,當然是努力造人,Lizzy說其實計劃結婚時與丈夫已有共識會生B,但兩口子也不心急,一切順其自然,不過等了4年一直未有所出。

我們商量後就決定到全台灣成功率最高的試管嬰兒醫院試一試,進行人工受孕(IVF)。幸運地做完第一次IVF後已成功懷孕,但陀B頭3個月一直未穩定,並曾因流血兩次入院。除了要每日打安胎針及食安胎藥外,也要在家臥床3個多月,整個肚皮也是針孔及瘀青。雖然療程艱苦,但只要BB能安全度過這段不穩期,多辛苦也是值得!

▲ Lizzy懷孕前後要打大量的安胎針及食安胎藥,她說安胎針是打在屁股上,比打肚子更痛。(受訪者提供)

韓國傳統重男輕女

雖然過了一關,但韓國傳統出名是重男輕女,除了傳宗接代外,他們均認為家中必定要有個男人去主持大局,Lizzy亦笑言這事的確有發生在自己身上。

在未知BB性別前,奶奶已經常跟我說:『生仔最好、最可靠,如果BB是男生的話,一個就夠晒數。』不過這只是老一輩的思想,我跟丈夫認為生男生女也好,最重要是小孩健康。

▲ Lizzy的老爺奶奶(左三及四)也非常開通,讓兒子來港定居發展事業及生活。(受訪者提供)

Lizzy在陀B期間更恰巧遇上疫情,心情自然比一般孕婦緊張,作為準爸爸的丈夫,眼見太太為生B所付出的辛勞,就算大男人也隨即化身暖男。

我們沒有請工人,所以丈夫在我陀B的期間內,除了一個人應付工作外,也要負責所有家頭細務及煮飯,這段時間是我最幸福的。

要做疫情下的新手父母,壓力必然會倍增,Lizzy說自己與丈夫也不例外。「懷孕期間最擔心就是必須的外出,例如去醫院及診所產檢,因為媽媽在陀B時免疫力很容易下降,甚至會擔心如果不幸中招,會否影響胎兒。」

她更說曾有想過回韓國待產,但後來當地疫情也嚴重,最後還是選擇在自己能溝通到地方生BB。

▲ 雖然韓國男生會較大男人,但Joe也有幫忙湊仔。(受訪者提供)

但另一半與自己是在兩個不同環境下長大的人,難免在文化、生活,甚至在照顧小孩上會有差異,Lizzy說幸而大家分歧不算大。她說:

「可能我們是在外國認識,大家早就習慣了西式生活,在相處上沒有很大差異。倒是飲食文化方面就有很大分歧,譬如韓國人早餐一定要食飯,就算冬天也要喝冰水,而且很喜歡食辣,這些剛好與我相反,所以到現在我們煮晚餐時,也會煮各自想吃的餸菜。」

鼓勵兒子尋找樂趣

而在湊B方面,她亦慶幸與丈夫的步伐大致上一致。她說︰

丈夫不會對我照顧小孩有特別意見,只是起初BB回到家哭的時候,我偏好一哭就抱,但他不建議,最後我惟有跟他解釋初生嬰兒要父母即時回應,才會有安全感。不過可能是韓國傳統大男人關係,他會認為女人應持家有道,家務不應交予外人做,故堅持不請工人。

▲ Lizzy兩公婆晚上會輪流起身湊B及睡覺,但佑仔現時已7個月大,可減少餵夜奶,讓他們輕鬆許多。(受訪者提供)

不過,Lizzy要分身擔任太太、媽媽及老闆的角色,時間分配上也非常考工夫。回想當初BB剛出世時,最難適應就是他的作息時間,就算凌晨也要起床泵奶及餵奶,但一切辛苦,對她而言也是值得的。

我們現在最開心的就是看到BB能吃得飽、睡得好,每日有便便,以及看着他每日不同的樣子,就是最窩心的事。

Lizzy更說,與丈夫都覺得自己並非怪獸家長,將來更會鼓勵兒子尋找他喜歡的樂趣。「我認為在這資訊爆發的年代,只顧讀書已不適用了。我會較着重小朋友的創意,希望他能建立到自理能力及自信。」

記者:黃依情