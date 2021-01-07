【港韓情緣】80後港女無懼文化差異嫁韓國Oppa　4年未孕赴台灣人工受孕成疫情下新手父母

▲ 香港人妻Lizzy 6年前與韓籍丈夫 Joe結婚，去年更誕下兒子，一家定居香港生活。

Long D異地戀，並非難開花結果。80後香港人妻Lizzy 10前在新西蘭working holiday中結識了韓國Oppa Joe，拍拖4年後決定拉埋天窗，丈夫更隨她來港定居並發展韓國代購網店事業。兩口子除了要適應文化及生活上的差異外，連生B也遇上阻滯，婚後4年仍未有所出，於是決定到台灣一試人工受孕。最終成功排除萬難，成為疫情下的新手父母。

▲ 平日Lizzy主要負責BB起居飲食，丈夫則負責與BB沖涼及放電，而作為疫情下的新手父母，湊 B 也要份外小心。（受訪者提供）

近年韓風盛行，能夠嫁個Oppa相信是不少少女的夢想。不過韓國男人出名大男人，究竟是否相見好同住難？與韓籍丈夫Joe（33歲）結婚6年的香港人妻Lizzy（33歲）就有這樣的看法。

我覺得香港男生比韓國男生更體貼、更了解在職媽媽的辛苦，甚至較懂得遷就女生。而且亦正如傳聞所說，韓國男生是較大男人，很有主見及愛面子，更甚少會說沒所謂。不過相比起香港男生，他們會較早想成家立室。

Lizzy早在10年前在新西蘭遇上另一半，再一起到澳洲繼續工作假期，後來各自回家鄉工作。亦如Lizzy所說，韓國男人愛早婚，所以他們一早已有拉埋天窗的打算。再加上當年香港韓風流行，Lizzy為了可以與男友多見面，就開設了Facebook專頁開始做代購，親身飛去韓國入貨。

▲ 當初為了爭取與丈夫見面的機會，Lizzy開設了韓國代購網店「韓國連線 She goes to Seoul」，最近更增設實體店。（受訪者提供）

「怎料網店反應非常好，定單接不停，高峰期時營業額單日已接近6位數字。而當時仍是男友的丈夫甚至覺得在香港發展更好，更不用分隔兩地，於是經歷4年的Long D後，我們就決定結婚，他亦移居香港。」Lizzy說。

▲ 除了是夫婦外，Lizzy與丈夫更是生意上的拍檔，生活上較少分歧，反而工作上較多，但大家最後都會讓步。（受訪者提供）

忍痛打針試人工受孕

但就算是異地情緣，Lizzy及韓籍丈夫也有跟從兩地的禮節辦婚事。「決定結婚後，我的家人也有飛到韓國跟丈夫的家人見面，當地人會稱為相見禮，主要是討論婚禮相關事宜，如結婚日期、女方給男家的『禮單』，以及嫁粧『婚需』等。」

▲ 入鄉隨俗，在決定結婚後，Lizzy跟丈夫要穿上傳統韓服在「相見禮」上拜見奶奶老爺。（受訪者提供）

她更笑言平日在韓劇中常見的相見禮非常嚴肅，但當日他們兩家人則是簡單吃個晚飯，有說有笑，十分輕鬆。而婚後首項任務，當然是努力造人，Lizzy說其實計劃結婚時與丈夫已有共識會生B，但兩口子也不心急，一切順其自然，不過等了4年一直未有所出。

我們商量後就決定到全台灣成功率最高的試管嬰兒醫院試一試，進行人工受孕（IVF）。幸運地做完第一次IVF後已成功懷孕，但陀B頭3個月一直未穩定，並曾因流血兩次入院。除了要每日打安胎針及食安胎藥外，也要在家臥床3個多月，整個肚皮也是針孔及瘀青。雖然療程艱苦，但只要BB能安全度過這段不穩期，多辛苦也是值得！

▲ Lizzy懷孕前後要打大量的安胎針及食安胎藥，她說安胎針是打在屁股上，比打肚子更痛。（受訪者提供）

韓國傳統重男輕女

雖然過了一關，但韓國傳統出名是重男輕女，除了傳宗接代外，他們均認為家中必定要有個男人去主持大局，Lizzy亦笑言這事的確有發生在自己身上。

在未知BB性別前，奶奶已經常跟我說：『生仔最好、最可靠，如果BB是男生的話，一個就夠晒數。』不過這只是老一輩的思想，我跟丈夫認為生男生女也好，最重要是小孩健康。

▲ Lizzy的老爺奶奶（左三及四）也非常開通，讓兒子來港定居發展事業及生活。（受訪者提供）

Lizzy在陀B期間更恰巧遇上疫情，心情自然比一般孕婦緊張，作為準爸爸的丈夫，眼見太太為生B所付出的辛勞，就算大男人也隨即化身暖男。

我們沒有請工人，所以丈夫在我陀B的期間內，除了一個人應付工作外，也要負責所有家頭細務及煮飯，這段時間是我最幸福的。

要做疫情下的新手父母，壓力必然會倍增，Lizzy說自己與丈夫也不例外。「懷孕期間最擔心就是必須的外出，例如去醫院及診所產檢，因為媽媽在陀B時免疫力很容易下降，甚至會擔心如果不幸中招，會否影響胎兒。」

她更說曾有想過回韓國待產，但後來當地疫情也嚴重，最後還是選擇在自己能溝通到地方生BB。

▲ 雖然韓國男生會較大男人，但Joe也有幫忙湊仔。（受訪者提供）

但另一半與自己是在兩個不同環境下長大的人，難免在文化、生活，甚至在照顧小孩上會有差異，Lizzy說幸而大家分歧不算大。她說：

「可能我們是在外國認識，大家早就習慣了西式生活，在相處上沒有很大差異。倒是飲食文化方面就有很大分歧，譬如韓國人早餐一定要食飯，就算冬天也要喝冰水，而且很喜歡食辣，這些剛好與我相反，所以到現在我們煮晚餐時，也會煮各自想吃的餸菜。」

鼓勵兒子尋找樂趣

而在湊B方面，她亦慶幸與丈夫的步伐大致上一致。她說︰

丈夫不會對我照顧小孩有特別意見，只是起初BB回到家哭的時候，我偏好一哭就抱，但他不建議，最後我惟有跟他解釋初生嬰兒要父母即時回應，才會有安全感。不過可能是韓國傳統大男人關係，他會認為女人應持家有道，家務不應交予外人做，故堅持不請工人。

▲ Lizzy兩公婆晚上會輪流起身湊B及睡覺，但佑仔現時已7個月大，可減少餵夜奶，讓他們輕鬆許多。（受訪者提供）

不過，Lizzy要分身擔任太太、媽媽及老闆的角色，時間分配上也非常考工夫。回想當初BB剛出世時，最難適應就是他的作息時間，就算凌晨也要起床泵奶及餵奶，但一切辛苦，對她而言也是值得的。

我們現在最開心的就是看到BB能吃得飽、睡得好，每日有便便，以及看着他每日不同的樣子，就是最窩心的事。

Lizzy更說，與丈夫都覺得自己並非怪獸家長，將來更會鼓勵兒子尋找他喜歡的樂趣。「我認為在這資訊爆發的年代，只顧讀書已不適用了。我會較着重小朋友的創意，希望他能建立到自理能力及自信。」

記者：黃依情