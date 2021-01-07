【新冠肺炎】新增10間食肆曾有確診者到訪　包括APM金記冰室、瓊華炑八、將軍澳穴の酒販

▲ 新增10間食肆曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（6日）新增25宗確診個案，17男8女，年齡介乎27至96歲，其中22宗本地感染，包括7宗涉及不明源頭感染，15宗與早前個案相關。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增10間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增10間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

東區 英皇大廈 大澳德發 31/12/2020 9049

東區 公主大廈 知粥嘗樂 02/01/2021 9049

觀塘 坪石商場 富港酒家 28/12/2020 9040

觀塘 毅力工業中心 康年茶餐廳 30/12/2020 8956

觀塘 APM 金記冰室 31/12/2020 8956

觀塘 麗港城商場 一粥麵 31/12/2020 8956

深水埗 曼坊 意樂餐廳 03/01/2021 9054

油尖旺 瓊華中心 炑八韓烤 23/12/2020 8503

西貢 將軍澳中心 穴の酒販 01/01/2021 8956

離島 香港國際機場一號客運大樓 Delifrance 03/01/2021 9053

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜