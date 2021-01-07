【信守承諾】未婚妻患末期血癌病逝　情深男守諾照顧準外父母15年至終老

▲ 鄭冬信守對未婚妻的承諾，照顧對方父母至終老。

真正的愛情，不但要愛屋及烏，更要信守承諾。四川成都一名男子，在21年前認識了一名女友，不料拍拖3年準備結婚之際，女友突患白血病離世。而男子為讓女友安心，承諾照顧對方父母直至終老，而他一直信守諾言，甚至與女友父母一起生活，以便照顧，如此深情令人感動。

成都男子鄭冬，原本是一名普通的水果商販，家境並不富裕，每天都勞碌地工作。在2000年，他在親友介紹下認識女友王靜，鄭冬形容女友是個善解人意、踏實的女孩，鄭冬亦獲得對方父母的認可，他很快就搬進王靜家中，

她爸媽對我非常好，幾乎是當做一家人來相處。

▲ 鄭冬信守對女友的承諾。（網上圖片）

女友突患末期血癌

兩人原本打算在2003年結婚，不料，在2002年6月時，鄭冬駕電單車載女友出門時，途中發生意外，王靜的腳被排氣管燙傷，於是兩人來到醫院治療，醫生在檢查時卻發現王靜患上末期白血病，而且病情急速惡化。

住院治療一個月後，醫生建議家人將王靜接回家中度過最後時光。王靜臨終前，最放不下年邁的父母，鄭冬一邊安慰她，一邊許下承諾，會替她照顧父母，讓王靜可以安心離去。由於鄭冬還有一個弟弟可照顧自己父母，因此他在徵得家人同意後，與王靜父母簽訂《撫子協議書》，承諾照顧2名老人直至終老。

王靜你不要擔心，有我鄭冬在，你爸爸媽媽我來照顧。

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代女友照顧父母15年

而鄭冬在女友病逝後，一直與女方父母同住，2004年王靜的母親因肺癌病逝，此後鄭冬仍悉心照顧王父，王父也把他當親生兒子般看待，甚至注資幫助他開設礦泉水送水站，並鼓勵他找個伴侶成家立室。鄭冬在2005年結婚，現育有兩名孩子。

直至2017年，王父晚飯後騎單車出門，卻意外被一輛私家車撞倒，送院搶救後不治。由於王父與鄭冬並非合法養父子關係，保險公司起初不打算賠償死亡賠償金和喪葬費，鄭冬只好訴諸法庭，終在兩年後獲賠約33萬人民幣（約39.6萬港元）。

在15年間，女友和女友父母先後離他而去，他坦言有很多遺憾，但他完成了承諾，

我仍然很想念她，這些年不負她所托。他們每一個人離開，我都很難過，人生的坎坎坷坷，有時候真的說不準。未來我也沒什麽具體的打算，只想為了現在這個家繼續好好努力。

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責任編輯︰王明芳