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【生命鬥士】李明蔚將接受新療法第三次療程　新年首個帖文：感恩仍然活著

娛樂 10:26 2021/01/07

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抗癌歌手李明蔚疫境求存，即將接受新療法第三次療程。

歌手李明蔚於2012年確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，抗癌8年病情反覆，早前靠網上眾籌成功籌得款項接新的治療法，體內癌細胞大幅下降。昨晚（1月6 日）李明蔚發表2021第一個帖文，透露即將進行第三次療程。

抗癌歌手李明蔚去年底開始接新的癌症療法，接受過兩次療程後，雖然因免疫系統問題臉部生蛇（疱疹），但體內的活躍癌細胞已由首次療程的68大跌至2，可喜可賀。

【抗癌鬥士】李明蔚免疫系統差致生蛇　現已康復報平安：謝謝關心

（Facebook圖片）

昨日李明蔚發放2021年的第一個帖文，祝願大家新年快樂：

可能大家會覺得2020年過得較艱難，面對很多不如意，但這就是人生！看到大家一起在逆境中努力！相信我們堅持著一定有美好將來！雖然這一年因為疫症少了見親戚朋友，但感恩我仍然活著，每天我都盼望可以回服（復）健康，可以正常說話正常㖔嚥食物，只要生存着仍然心存希望！感謝大家一直支持，鼓勵我！2021年祝大家身體健康！快快樂樂！疫情好快過！加油！

文末更透露，她將接受第三次療程。一直支持她的圈中好友馬浚偉亦有留言打氣：「幾時都咁叻女！」

李明蔚於2012年確診患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌症，過去8年積極對抗癌魔，病情曾經一度穩定，但於2016年突然惡化，導致半邊臉癱、口齒不清、右眼及右耳未能正常運作，去年癌細胞更擴散至身體其他地方。

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過去一年她接受過各種不同的癌症療法，月前她在社交網站公開募捐，希望能成功籌集資金接受新療法「免疫細胞治療」。

早前宣布募捐達標，李明蔚於11月底接受了第二次的免疫細胞治療，醫生更指她體內的活躍癌細胞已由首次療程的68大跌至2，非常理想。

同場加映：較少有害物較安全食油推介

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

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