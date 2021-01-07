【無品食客】自私大叔將口罩掛餐具筒上　網民怒批放毒：真係自私加無常識

▲ 自私大叔將口罩掛餐具筒上，被網民怒批放毒。

新冠肺炎第四波疫情持續，抗疫已屆一年，但仍有人被指妄顧公共衛生。有網民最近分享，在屯門一個大排檔用餐時，目睹一名中年男食客將口罩掛在餐具筒上，直指其行徑令人噁心。

有網民昨日（6日）在Facebook群組「沙田之友」分享，外出用餐後見到一名中年男食客將口罩掛在餐具筒上，從相片中更可見到，口罩是直接接觸到餐具。

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目擊事發經過的網民指：「我食完先見到咁，我想嘔，之後馬上同收銀講。」後來收銀員亦有提醒該名男子不要將口罩掛在餐具上。而網民指事件發生在屯門，但因自己不是屯門人，所以未能將事件分享在屯門Facebook群組。

不少網民看到帖文後紛紛留言怒斥男食客的行為：「真係自私加無常識」、「過份」、「好討厭,自私自利」、「冇品」、「無公德心」更有人直指他的行為是「放毒」。

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責任編輯：羅嘉欣