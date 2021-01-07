【新冠肺炎】彩雲二邨豐澤樓及馬鞍山頌安邨設流動採樣站 為受檢人士免費檢測
社會 10:28 2021/01/07
新冠肺炎疫情持續，港府已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，將全港多幢大廈納入強制檢測公告範圍，要求居民、工作人員及曾到訪人士接受檢測。為便利強制檢測公告中所涵蓋的人士接受檢測，政府已安排檢測服務提供者於各區多個地點設立流動採樣站，為他們提供免費而便捷的檢測服務。
兩個新增的流動採樣站分別位於黃大仙彩雲（二）邨豐澤樓及馬鞍山頌安邨足球場，而位於大埔鄉事會街、荃灣沙咀道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站亦會延長服務日期至1月15日（星期五）。政府設立流動採樣站時，已考慮到個別納入強制檢測公告的大廈的檢測服務需要，以及大廈附近範圍現有檢測服務。
除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。社區檢測中心提供預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）提供簡單的個人資料，揀選檢測地點和時段，中心會優先向已預約市民提供服務。
檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。須接受強制檢測的人士，須妥善保存相關紀錄。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。
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責任編輯：郭詩詩