【留家煲劇】3部90年代經典日劇黃Viu上架　《同一屋簷下》＋《沙灘小子》回味男神魅力

▲ 「黃Viu煲劇平台」今年再引入多部90年代平成神話，並將於1月8日起陸續安排《沙灘小子》、《同一屋簷下》及《101次求婚》於本月內上架。

繼去年購入木村拓哉主演的12部人氣日劇、玉木宏爆紅作《交響情人夢》外，「黃Viu煲劇平台」今年再引入多部90年代平成神話，並將於1月8日起陸續安排《沙灘小子》、《同一屋簷下》及《101次求婚》於本月內上架，再次欣賞一眾男神如福山雅治、竹野內豐、反町隆史、江口洋介在經典劇集中的精彩演出。

▲ 《沙灘小子》的竹野內豐、反町隆史。

反町隆史、竹野內豐成名作：《沙灘小子》（1月8日上架）

由反町隆史、竹野內豐、廣末涼子和稻森泉主演的《沙灘小子》，講述前奧運隊代表廣海（反町隆史飾）到海邊散心，遇上了職場失意的企業精英海都（竹野內豐飾），二人因緣際會下入住「Diamond Head」民宿，並認識了真琴（廣末涼子飾）和春子（稻森泉飾），在如夢似幻的夏天中揮灑汗水、經歷悲歡離合的故事。

作為1997年富士月九夏季日劇，《沙灘小子》播出後大受歡迎，平均收視高達23.7％，4位主角因此一劇爆紅，躍升一線演員；富士電視台也在去年8月重播4K修復版《沙灘小子》，掀起新一輪懷舊熱潮！此劇集將於1月8日在「黃Viu」全套上架。

▲ 《同一屋簷下》的招牌家庭手勢。

全紅星坐陣：《同一屋簷下》（1月15日上架）

由江口洋介、福山雅治、酒井法子、山本耕史等紅星主演的《同一屋簷下》，講述柏木家父母雙亡，六兄妹被迫送到不同的家庭寄住，長子達也（江口洋介飾）希望在結婚前把五位弟妹找回來，重新組織家庭；可是事實不如人意，除了大妹小雪（酒井法子飾）之外，其他人對於他的提議無動於衷。為了能夠重聚在同一屋簷下，達也克服重重困難，更不惜放棄婚事。

1994年播出的《同一屋簷下》溫情洋溢，劇情有笑有淚，平均收視為28.2％、最高收視率突破37.9％，是富士「月九」最高收視的劇集之一；劇集中令人難忘的是那招牌的家庭手勢，以及至今仍為人津津樂道的主題曲《仙人掌之花》。

▲ 《101次求婚》淺野溫子和武田鐵矢的配搭，被形容為美女與野獸的組合。

美女與野獸始祖：《101次求婚》（1月22日上架）

1991年的日劇《101次求婚》講述平凡單身漢星野達郎（武田鐵矢飾）相親99次皆以失敗告終，後來大提琴手矢吹薰（淺野溫子飾）被達郎的誠意打動，同意和他結婚；就在二人籌備婚事時，與薰已故前戀人相貌極其相似的男人突然出現，令她對於婚事感到動搖⋯⋯

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此劇被喻為日劇版「美女與野獸」，有相當多感動位。當時年過40的武田鐵矢夥拍氣質美女淺野溫子主演《101次求婚》，起初不被觀眾看好，可是劇集播出後收視高開，由Chage and Aska唱的主題曲《Say Yes》唱到街知巷聞。此劇最終回還高達36.7%，後來更與《愛的迴旋曲》、《東京愛的故事》並稱「月九純愛三部曲」。此劇近年先後被內地、韓國改編為電視劇和電影，可見影響深遠。

記者： Mandy