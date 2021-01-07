【產後抑鬱】何文田女商人抱5個月大女嬰墮樓雙亡 生前曾寫：proud to be single mom

▲ 何文田女商人疑受產後抑鬱困擾，抱5個月大女嬰墮樓雙亡。

何文田昨日（6日）發生一宗女子抱嬰墮斃事件，據悉死者為女商人羅力力及其約5個月大女兒。據了解，墮樓女子被發現時全身赤裸。警方初步調查不排除她患有產後抑鬱。

▲ 女商人羅力力。(經濟日報資料庫)

據了解，死者為34歲女商人羅力力及其約5個月大女兒，二人居於君頤峰3座頂樓一個5000多平方呎的複式單位。據悉她患產後抑鬱，有接受診治。

女商人羅力力洋名Lili，為成都房地產公司金林置業董事長羅琳的34歲獨女。父母在其嬰孩年代離婚，所以羅力力隨母姓。她稱其母白手興家，父親六代中醫世家。她4歲來港，11歲去澳洲讀書，她13歲決定從商，因此14歲由澳洲轉赴美國求學。10、11年前才回亞洲協助打理家族生意金林置業。

羅力力曾接受《香港經濟日報》訪問時表示：

我不是在港出生，我在香港長大，最好的朋友在香港，我是香港人。

▲ 女商人羅力力。(經濟日報資料庫)

後來她放棄打理家族事業，自行創業經商，2013年獨資在南韓首爾創立科技孵化中心TriBeluga。而且她亦表示自己抗拒「富二代」稱呼，後來接受了這是自己的命運（destiny），她希望自己做「創二代」，比別人付更多決心和努力，媽媽只能給她精神支持。

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羅力力活動於商界，常被邀請出席不同活動，社交網頁也有不少與名人的合照，包括前美國國務卿希拉里、前行政長官梁振英等。近月則分享懷孕後的生活點滴，去年6月曾上載一張孕照，10月時曾分享一張手抱嬰兒的照片，並寫上「Single Moms，let’s unite #proudtobesinglemom」，形容自己為單親媽媽，另在11月的1則帖文寫上為BB慶祝出生100日。

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羅力力2019年曾惹官非，她涉與友人打邊爐期間，疑與人發生爭執，懷疑用滾水潑傷一名男子，被控意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪和一項企圖導致他人身體受嚴重傷害罪。另亦涉藉港幣兌換人民幣，欺騙1名男子逾300萬元，被控1項欺詐罪，後撤回有關控罪，當庭獲釋。

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產後抑鬱的8大主要病徵：

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如以上情況持續多於兩星期，並明顯影響日常生活，便應及早尋求協助。

至於產後抑鬱的治療方法，大致與一般抑鬱症相同，包括藥物、心理治療及家庭支援3方面：

1. 藥物

常用是血清素，有媽媽擔心哺乳期問服藥會受影響，何醫生指此藥溫和，一般服用後數周已見情緒好轉，惟病人不能自行停藥，要由醫生決定。

2. 心理治療

主要為認知行為治療，誘導患者回復正面思想。「如媽媽覺得生BB後老公不再關心她，其實相反叫她想想：丈夫有哪些地方很關心她。」

3. 家庭支援

家人或招聘傭工幫忙分擔換尿片、餵奶等實際工作；聆聽準媽媽傾訴及開解。

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責任編輯：羅嘉欣