【潮物速報】LINE Friends賀年造型登陸如心廣場　必行甜蜜桃花隧道兼有得換限定利是袋

▲ LINE FRIENDS進駐荃灣如心廣場設賀年打卡位，更有特別主題利是袋，粉絲們既有得影相，又有得換靚袋過牛年。（如心廣場提供）

今年新年不能外遊，許多商場都有新搞作，除荃灣廣場有Plastic Thing為食妹新年裝置可以打卡之外，鄰近的如心廣場又有LINE FRIENDS人氣角色進駐，與大家一同迎接牛年！不但在商場內外都有打卡位，粉絲們更可以換領主題利是袋，紅噹噹啱晒拎去拜年！

▲ 打卡位有必行的甜蜜桃花隧道，盼來年能有好的桃花、戀愛運。（如心廣場提供）

BROWN、CONY、SALLY、CHOCO、BOSS與JAMES等可愛角色通通換上賀年新裝，在如心廣場內的4個打卡位預備好，有7.5米高的巨型「BROWN & FRIENDS心花盛放音樂盒」，音樂盒上的BROWN換上得意牛牛造型，而CONY則穿著一身亮眼的桃紅套裝，兩人坐在於音樂盒底座上，被盛開的粉色桃花包圍著。

音樂盒旁邊有充滿少女心，兼帶有祝福意味的「BROWN & FRIENDS甜蜜桃花隧道」，CHOCO就在入口與大家揮手，介紹隧道內以12種不同語言表達「愛」的燈牌。除此之外，更有「BROWN & FRIENDS祝福滿滿霓虹燈牆」，BROWN、CONY及SALLY送上滿滿的新年祝福。

▲ BROWN和CONY換上賀年裝，相當可愛。（如心廣場提供）

除了有得打卡，如心廣場也推出「LINE FRIENDS 幸福花見迎牛年」幸福滿載利是袋，1月22日起應憑13,000 NINA CLUB 會員積分，或1,300 NINA CLUB 會員積分及電子貨幣即日消費滿HK$600（憑2張不同商戶發出的即日有效發票，每張發票最少HK$100）即可換領，想帶住LINE FRIENDS拜年的粉絲們，記得Mark實時間換領啦！

「LINE FRIENDS MEETS NINA MALL幸福花見迎牛年」

日期：1月19日至2月28日

時間：10am至10pm

地點：荃灣如心廣場商場露天廣場

記者：Panda