【娛圈秘聞】《衝上雲霄大選》機師野生捕獲周潤發　李傑志與周柏豪聊天後被投訴

▲ TVB節目《衝上雲霄大選》的落選機師、前Square成員李傑志（Brian）自爆曾與周柏豪聊天後被投訴。

參加TVB節目《衝上雲霄大選》的機師、前Square成員李傑志（Brian）日前受網上節目訪問冒分享航空生涯。李傑志透露曾於空中遇上星級乘客如周潤發、「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）等，且成功集郵。

李傑志並自爆在機上首位遇到的藝人為周柏豪，當時有跟對方聊天，可是於兩星期後得悉自己被投訴。

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▲ （取自IG）

與柏豪聊天後版投訴

TVB早前舉辦的《衝上雲霄大選》吸引不少機師、空姐及空少參加，落選機師李傑志近日接受節目《Mean傾》訪問，大談昔日的機師經歷。Brian指很多航空公司有明文規定空中服務員不能於機上拍照，也不能爆料。

不少空中服務員都有偶遇明星乘客的經驗，並會跟對方聊天及集郵，Brian也不例外。

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經一事長一智

Brian首位在機上遇到的藝人是周柏豪，剛剛舉行婚禮的他當時正從布吉回港。他說：「跟他聊數句很開心，他正與爸爸在一起。惟傾談後兩星期被chief pilot（機長）召見，問及我是否記得在機上發生的事情。」

後來，Brian才得悉自己被投訴，估計可能是乘客擔心機師與明星聊天會影響航空安全，且被提醒：「那位是CEO的朋友，下次可由空姐代替傳話。」

Brian自此便按照規矩辦事，有次他在北京往返香港的機上遇到陳偉霆，並找來空姐傳話，跟對方見面敍舊。

此外，Brian也曾遇上發哥周潤發及「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），不但集郵成功，他更以「Wakanda Forever」跟「黑豹」打招呼。

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