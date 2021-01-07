【新冠疫苗】當局料2月將推出疫苗接種計劃　擬18區設接種中心

本港新冠肺炎疫情持續，政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝表示，當局預計下個月展開新冠病毒疫苗接種計劃，因此希望在本月底完成籌備工作，公布有關細節讓供市民參考。

曾浩輝今早（7日）在電台節目表示，復星BioNTech疫苗已於12月發表第三床臨床報告，而科興疫苗料於今天發表有關報告，衞生署會整理相關資料後，12人顧問專家組稍後會開會，研究引入疫苗的安全性、有效性及品質等，考慮所有科學數據後，再向政府提出建議哪一款疫苗可以緊急使用。

他指，若一切順利，復星BioNTech和科興疫苗各100萬劑將首先供港，可望在下月初或之前到港，由於疫苗每人會接種兩劑，因此預計可為100萬人接種；至於阿斯利康／牛津疫苗則有望在6至7月抵港。

被問到兩劑疫苗之間要相隔多久接種，曾浩輝表示，復星BioNTech疫苗建議相隔3星期接種；科興疫苗兩針則相距約4星期。他又說，由於世界上不斷有新研究，最終兩劑疫苗實際要相隔多久接種，可能仍有變化。

對於外國有說法指，第二劑可推遲接種，曾浩輝表示，由於外國疫情較嚴重，因此希望第一劑疫苗可以給予更多人先接種，再視乎供應才接種第二劑，但香港疫情相對沒有這麼嚴重，疫苗數量是足夠使用，因此有關情況未必符合香港。

曾浩輝表示，接種計劃牽涉很多市民，政府擬在社區接種中心、私家醫院及安老院舍進行，期望在18區均設至少一間社區接種中心，惟有關安排程序繁複，包括人流控制、醫護人員、雪櫃、後備電源、急救設施、床位等。政府亦已跟私家醫院及安老院舍探討接種，計劃安排上門打針隊服務長者。

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記者：陳子謙