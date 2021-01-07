【互相體諒】疫情接Job不收訂金卻慘被飛　林子博無怨言：相信人間充滿愛

▲ 林子博司儀工作慘被換人，但他仍相信人間有愛。

前TVB娛樂主播林子博與太太Shirley抗癌一年多後，太太於去年10月不敵癌魔離世。林子博與太太育有一子一女，需要擔起養家責任的子博亦收拾心情投入工作。

不過，他日前就在社交平台透露司儀工作臨時被飛，但他仍無氣餒，相信人間有愛。

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▲ 林子博太太於去年不幸離世。（Facebook圖片）

活動無奈被飛起

林子博日前在社交平台分享一段工作經歷，指因未有收訂金而被飛起換人：「疫症時期，其實大家都艱難。呢個時候仲有人願意搞活動真係好難得，搵我工作更不勝感激。 所以近年有時啲人搵我做MC，我都唔敢主動收取訂金！因為我怕到時因限聚令，人家搞唔成活動仲要蝕埋訂金俾我，我自己都會過意唔去！

一個月前本來有個活動Mark咗我今個星期六做MC，今日突然話當日唔需要我了，原因係～換咗人！ 其實最終搵到一個比我更適合嘅人選～我係OK的！只不過可惜嘅係～我因為誠信Hold咗個期俾呢個活動，而推掉同日嘅另一個工作。」

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相信人間有愛

子博解釋不收訂金的原因，是因為曾在太太患病時眾籌獲大家支持，令他相信人間有愛。

他表示：「可能有人會覺得我點解唔收對方訂金呀？原因係我堅持非常時期係需要大家互相體諒的。尤其過去兩年自身嘅經歷，更令我相信及感受到人間係充滿愛。所以我會堅持大家係應該攜手～共渡時艱。願意搵我做嘢嘅，我都係會堅持唔收訂金，最緊要疫情盡快過去，大家活動搞得成，人人有工開先係最重要！」

此Post一出後，有不少網民留言替子博感不值，認為他在非常時期不收取訂金也要簽約，這是保障自己的方法，也有人支持子博做自己認為對的事。

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▲ 林子博為了一對子女很快便投入工作。（Facebook圖片）

陪太太走抗癌路

林子博的太太於2019年不幸確診患上罕見癌症平滑肌肉瘤的第四期， 要接受化療及標靶治療。

Shirley在治療期間病情反覆，林子博又曾在網上眾籌讓太太接受昂貴的免疫細胞治療，之後病情好轉，但之後又惡化，太太不幸於去年10月時病逝。

林子博在太太離世後，仍非常想念她，初時也在網上抒發思念之情，但為了一對子女的生活，他亦振作起來，繼續工作。

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