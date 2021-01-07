  • 18°C
香港時間 : 2021107日 (週四) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道

親子 11:51 2021/01/07

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）一名23歲空姐參加跨年派對後，翌日被發現陳屍酒店浴缸，下體撕裂殘留精液，懷疑生前遭集體性侵，目前已拘捕3名嫌疑犯，9名嫌疑犯在逃。其母情接受傳媒訪問時悲痛控訴，「求還女兒一個公道。」

Christine是菲律賓航空旗下菲航快運的空姐。（xtinedacera IG）

綜合媒體報道，23歲的菲律賓空姐Christine Angelica Dacera在除夕夜當晚與朋友一同入住馬尼拉一間酒店開派對，但在隔天中午她被發現陳屍在酒店房間的浴缸，身體多處瘀傷、下肢有割痕及下體撕裂殘留精液。警方接報到場後調查，懷疑Christine遭群體性侵，並從她身上採集精液及在現場搜集證據。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最後身影曝光

有菲律賓媒體公布當晚酒店走廊的閉路電視畫面，顯示在1月1日凌晨3時22分時，Christine當時赤腳站在酒店房間門口與3名男子交談，另一名男子在遠處看著他們。在幾秒後，2名男子步行離開，只剩下Christine 和一名男子交談。

閉路電視畫面顯示最後畫面。（影片截圖）

媽媽不接受女兒死於自然要求再驗屍

Christine媽媽Sharon表示，在當晚凌晨12時30分曾致電回家，惟在10小時後接到女兒的死訊。媽媽控訴警方起初試圖隱瞞案情，指Christine死於動脈瘤爆裂推斷她死於自然，就此結案。Sharon不接受，要求重新驗屍，更指12個嫌疑犯中大部分有財有勢，擔心女兒的案件被財勢影響。

網民肉搜出懷疑12名嫌疑犯的照片。（Facebook圖片）

網民肉搜出懷疑12名嫌疑犯的照片。（Facebook圖片）

Sharon接受傳媒訪問時悲痛哭訴，

他們像對待豬一樣虐待我女兒，求還女兒一個公道，不希望類似的慘劇再發生在其他女性身上。

Sharon悲痛哭訴，希望法治給予女兒一個公道。（影片截圖）

9名嫌疑犯未捉拿歸案

目前警方已經逮捕3名分別為25、27和29歲的嫌犯。不過Christine最後一次被目擊至少和12名男子在派對上互動，因此還有至少9名嫌疑犯尚未逮捕歸案。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰王明芳 

相關文章

【亂倫大家族】澳洲17歲女被哥哥叔叔性侵求救　揭40人亂倫大家族繁殖「4代同堂」
18:24 2020/06/20
【亂倫大家族】澳洲17歲女被哥哥叔叔性侵求救　揭40人亂倫大家族繁殖「4代同堂」
【大學性醜聞】威廉凱特母校爆出性醜聞　涉數百人遭性侵毆打逾20宗強姦
14:15 2020/07/15
【大學性醜聞】威廉凱特母校爆出性醜聞　涉數百人遭性侵毆打逾20宗強姦
【趙斗淳出獄】趙斗淳夫妻住700呎屋疑監視受害人　遭房東怒趕走︰不知租予性侵犯
12:49 2020/12/15
【趙斗淳出獄】趙斗淳夫妻住700呎屋疑監視受害人　遭房東怒趕走︰不知租予性侵犯
家庭關係 網絡熱話 爸媽心聲 性罪行 罪行 酒店 航空 媒體 機艙服務員 馬尼拉

最高瀏覽

【苛刻老婆】惡妻虐夫18年只准食白飯做廳長　2兒成年後一招代父出頭
13:20 2021/01/05
【苛刻老婆】惡妻虐夫18年只准食白飯做廳長　2兒成年後一招代父出頭
【北上避疫】港媽攜5歲子女赴深圳避疫度假　隔離14天出街狂曬美食相：好開心自由
12:45 2021/01/06
【北上避疫】港媽攜5歲子女赴深圳避疫度假　隔離14天出街狂曬美食相：好開心自由
何文田君頤峰1女子抱嬰墮樓　二人當場身亡
18:16 2021/01/06
何文田君頤峰1女子抱嬰墮樓　二人當場身亡