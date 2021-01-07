【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體殘留精液母悲痛哭求：還女兒公道

▲ 菲律兵一名23歲空姐參加跨年派對疑遭12男性侵陳體浴缸。

菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）一名23歲空姐參加跨年派對後，翌日被發現陳屍酒店浴缸，下體撕裂殘留精液，懷疑生前遭集體性侵，目前已拘捕3名嫌疑犯，9名嫌疑犯在逃。其母情接受傳媒訪問時悲痛控訴，「求還女兒一個公道。」

▲ Christine是菲律賓航空旗下菲航快運的空姐。（xtinedacera IG）

綜合媒體報道，23歲的菲律賓空姐Christine Angelica Dacera在除夕夜當晚與朋友一同入住馬尼拉一間酒店開派對，但在隔天中午她被發現陳屍在酒店房間的浴缸，身體多處瘀傷、下肢有割痕及下體撕裂殘留精液。警方接報到場後調查，懷疑Christine遭群體性侵，並從她身上採集精液及在現場搜集證據。

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最後身影曝光

有菲律賓媒體公布當晚酒店走廊的閉路電視畫面，顯示在1月1日凌晨3時22分時，Christine當時赤腳站在酒店房間門口與3名男子交談，另一名男子在遠處看著他們。在幾秒後，2名男子步行離開，只剩下Christine 和一名男子交談。

▲ 閉路電視畫面顯示最後畫面。（影片截圖）

媽媽不接受女兒死於自然要求再驗屍

Christine媽媽Sharon表示，在當晚凌晨12時30分曾致電回家，惟在10小時後接到女兒的死訊。媽媽控訴警方起初試圖隱瞞案情，指Christine死於動脈瘤爆裂推斷她死於自然，就此結案。Sharon不接受，要求重新驗屍，更指12個嫌疑犯中大部分有財有勢，擔心女兒的案件被財勢影響。

▲ 網民肉搜出懷疑12名嫌疑犯的照片。（Facebook圖片）

▲ 網民肉搜出懷疑12名嫌疑犯的照片。（Facebook圖片）

Sharon接受傳媒訪問時悲痛哭訴，

他們像對待豬一樣虐待我女兒，求還女兒一個公道，不希望類似的慘劇再發生在其他女性身上。

▲ Sharon悲痛哭訴，希望法治給予女兒一個公道。（影片截圖）

9名嫌疑犯未捉拿歸案

目前警方已經逮捕3名分別為25、27和29歲的嫌犯。不過Christine最後一次被目擊至少和12名男子在派對上互動，因此還有至少9名嫌疑犯尚未逮捕歸案。

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責任編輯︰王明芳