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【冬日浪漫】利東街「Butterflies of Hope」 特別裝置　即日至1月10日限定飄雪4 天

休閒消費 11:32 2021/01/07

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利東街「Butterflies of Hope」 特別裝置，由即日至1月10日將限定飄雪4 天。（相片來源︰利東街）

踏入2021，疫情下大家無法外遊，留港又如何感受飄雪冬日？灣仔「利東街」特別於今個星期四至日1月7至10日，加映飄雪效果，為大家帶來充滿氣氛的冬日。

「利東街」特意邀請屢次獲獎的2019年MARTELL年度藝術家及香港視覺特效導演黃宏達 （Victor Wong）創作了全球首個大型AI蝴蝶光影藝術裝置「Butterflies of Hope」。裝置由一群最高達7米的巨型教堂玻璃蝴蝶及超過350隻幻彩玻璃蝴蝶組成，充滿節日氣氛，懸掛於利東街中庭及整條林蔭大道，日夜各有特色。

日間蝴蝶的彩色和幻彩玻璃會據日照軌跡把光線反射並折射到地上及牆身，為「利東街」抹上一層自然光彩，攝影悸動時刻是1230am至130pm，透過陽光投射到「利東街」每一個角落；夜間蝴蝶將配合特選的節日音樂及符合能源效益的LED，由人工智能AI控制，每晚帶來每次都獨一無二的音樂燈光節目。加上電影級特技光影投射，飛舞的蝴蝶將活現於大家的衣服上，讓觀眾恍如置身於電影場景中，更顯獨特。

隨著新一年來臨，「Butterflies of Hope」寓意蝴蝶破繭而出，走出陰霾，重拾愛與希望。除了節日裝飾之外，「利東街」以地方營造(placemaking)為概念並結合藝術科技(Art Tech)，打造集科技、設計與藝術、教育、環保、慈善等元素於一身的冬日好去處。

Butterflies of Hope 飄雪限定       
日期：2021年1月7日至10日       
時間：530pm、630pm、730pm       
地點：利東街中庭位置

撰文︰馮柏偉
 

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