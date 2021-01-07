【打工仔悲歌】公司派智能坐墊稱監察心跳呼吸　HR一句話令打工仔驚覺被監控

▲ 公司派智能坐墊稱監察心跳呼吸，HR一句話令打工仔驚覺被監控。

近日內地有打工仔發文，指公司向員工派發一款「智能坐墊」，聲稱可感應心跳、呼吸、坐姿等數據，最初不少同事都覺得產品很實用，但直至事主遭人事部同事詢問「為甚麼每天上午10點到10點半都離開座位」，才驚覺自己的一舉一動都被公司監視。

根據內地媒體報道，近日一名女網民在網上論壇發帖，指自己任職於浙江杭州一間科創公司，早前公司向員工派發一批「高科技智能 坐墊 」 ，聲稱 可監測心跳、呼吸、坐姿等數據，用家可透過手機應用程式查看數據，假如用家久坐不動，或坐姿不正確， 坐墊就會發出提示。

起初，事主和同事都覺得產品很實用，直至近日事主在茶水間遇到人事部同事，對方以開玩笑的語氣問她：

你為什麼每天上午10點到10點半都不在座位上？偷薪水去了嗎？小心老闆扣你獎金喔！

她將事件告訴其他同事後，發現他們亦有類似經歷，有同事被人事部職員問「為甚麼下班提前10分鐘就走了」，事主才原來人事部和老闆都對智能坐墊的數據一清二楚，令她不禁直言坐墊彷彿變成監視器。

突然有種上班被扒光了的感覺，上班就像坐牢，時時刻刻都是被監控、監視的那種感覺，這種體驗真的很差，也不是有心要「摸魚」、偷懶，但是誰上班能保證每一分一秒都是在認真工作的？

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當地一間名為「荷博物聯」的科技公司，早前在官方微博上發表聲明，指該款智能坐墊是公司正在研發的新產品，主要功能是監測用家的健康狀況，目前產品仍處於研發階段。

聲明又指，讓員工試用坐墊的本意是收集更多試驗數據，並非用作監控員工，又強調所有採集到的數據都會嚴格保密，不會計入員工考核、考勤，也不會作為各項獎金發放的依據。

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責任編輯：羅嘉欣