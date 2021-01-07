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【未婚懷孕】港女得知懷孕一周後男友分手拒負責　獨養胎感崩潰：身體頂唔住

親子 13:27 2021/01/07

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日前有港女在連登討論區發文，指自己懷孕一周後遭男友狠飛，獨自養胎感崩潰。

未婚懷孕遇上不負責男友，令港女大感崩潰。日前有女網民在連登討論區發文，指自己知悉懷孕一周後被分手，男友隨即「潛水」拒負責。港女思索一番後決定獨自養胎，沒有湊仔經驗的她感到壓力，兩星期瘦了5公斤，指「身體頂唔住」。

獨自養胎感壓力

港女在文中分享自己遭拋棄的經歷，指自己本身與男朋友同居，懷孕後男友要求分手。男友帶她到診所檢查，之後隨即「潛水」，再也聯絡不上。

經過考慮之後，港女決定獨自養胎。她指自己剛轉做銀行工，未做滿一年，只能放無薪產假。她亦指自己剛買樓，想起要供樓及應付養胎開支就「頭痕」。

作為新手媽媽，港女直言感到壓力。由於她沒有湊仔經驗，加上早前被分手影響情緒，在兩星期內瘦了5公斤，下體更有出血現象。幸好她來得及送院治理，「穩住個胎」，經此一役她更珍惜肚中小生命。

與家人鬧翻傾訴無門

港女因此事感到感到孤單寂寞，因為幾年前與家人爭執，「我同老豆斷絕關係，搬出去住咁耐都冇同屋企人聯絡過，依家身邊得幾個朋友知我有咗，唔知點同屋企人開口講」。

有網民留言鼓勵事主，希望她能咬實牙關面對未來的困難。事主最後還是堅持把BB生出來。

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責任編輯︰王明芳

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