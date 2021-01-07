【明星扮靚】孫藝珍逆齡迫降型男玄彬　仙氣女神公開3招美肌秘笈

▲ 孫藝珍與玄彬公開戀情，仙氣女神更自揭她的逆齡護膚之道，原來全靠3招。

近日正式承認跟韓國型男玄彬正在交往的孫藝珍，可謂人逢喜事特別靚，但其實孫藝珍在護膚方面下了不少功夫，令快將39歲的她多年來成功保鮮，孫藝珍更公開她的逆齡護膚之道原來全靠3招。

▲ 多年來零走樣，難怪玄彬被孫藝珍迷倒。（圖片取自IG）

下星期就年屆39歲的韓國女神孫藝珍，2003年憑充滿仙氣的靚樣演電影《假如愛有天意》及電視劇《夏日香氣》走紅，去年跟玄彬主演《愛的迫降》後更是人氣爆燈，1月1日還承認了跟玄彬的情侶關係。孫藝珍多年來零走樣，保鮮有道，難怪就連型男玄彬都被她迷倒。

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不過要肌膚逆齡生長，孫藝珍多年來其實有一套保養方法，她每天都毫不偷懶做足3個動作︰

1. 利用熱毛巾把毛孔擴張

孫藝珍在接受訪問時透露過自己最著重皮膚的清潔和卸粧步驟，而她每次清潔前都會先用熱毛巾敷面1分鐘以幫助毛孔擴張，這可令毛孔中堆積的污垢、老死角質及化粧品殘留物更容易被清除，防止毛孔堵塞，保障皮膚避免色素沉澱和引起暗粒問題。

2. 按摩促進血液循環

趁敷著熱毛巾時，孫藝珍會用手沿著面部輪廓進行按摩，可有助促進血液循環，加強稍後的護膚品和精華的吸收，而且更可幫助去水腫，令面部上鏡時顯得更纖瘦。

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3. 化粧前以化粧水冷敷

毛孔被擴張後謹記要使用化粧水收緊，而孫藝珍就會將化粧水先放在雪櫃，使用時將化粧水倒在化粧棉上進行冷敷，保濕之餘同時收細毛孔令皮膚緊致。即使之前沒有敷熱毛巾，孫藝珍每次化粧前亦會做同一動作，可令底粧更貼服。

記者︰Maria