28歲印度籍男黑工棄保潛逃被捕　被判監禁15個月

▲ （經濟日報資料圖片）

入境處早年跟進一宗有關非法勞工案件，於上水拘捕一名28歲印度籍男子，涉從事非法勞工，惟獲准保釋等候審訊期間棄保潛逃，至去年9月被警方截獲；及後被加控沒有按照法庭的指定歸押，昨日(6日)沙田裁判法院被判監禁15個月。涉聘用該名非法勞工的香港居民僱主亦被判監8星期。

處方於2016年11月接獲警方轉介，跟進調查一宗有關非法勞工的案件，並於上水拘捕一名28歲印度籍男子，被捕時正從事搬運工作；惟檢查身分證明文件期間，該男子只出示「行街紙」，經調查發現為免遣返聲請人士。一名涉嫌聘用該名非法勞工的香港居民僱主亦被拘捕。

被捕的非法勞工於沙田裁判法院被控香港非法入境後或受遣送離境令或遞解離境令規限，未獲授權留港接受僱傭工作；而獲准保釋等候審訊期間更棄保潛逃，至去年9月被警方截獲，其後被加控沒有按照法庭的指定歸押。

案件於沙田裁判法院經審訊後，該男子昨日被定罪及判監禁15個月；而僱用該名非法勞工的香港居民僱主早前亦被控一項僱用不可合法受僱的人，並被判監禁8星期。

入境處發言人警告，根據《入境條例》，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，違者最高可被判罰款5萬元及監禁3年；獲准保釋者如無合理因由，無按法庭指定歸押，即屬犯罪，可處罰款7.5萬元及監禁6個月，而一經循公訴程序定罪，則可處任何款額的罰款及監禁12個月。

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責任編輯：陳正怡