【超級大碟】張敬軒成立自家品牌重啟飛圖唱片　疫情下出新碟：藉音樂療傷

▲ 《The Brightest Darkness》是張敬軒主理的全新音樂品牌「FITTO Records」製作的首張專輯。

張敬軒今日（7日）推出全新大碟《The Brightest Darkness》，《The Brightest Darkness》為張敬軒自家音樂品牌「FITTO」的首張大碟。張敬軒與黃偉文、林若寧、小克、徐浩、林家謙等本地樂壇頂尖班底，聯同世界各地音樂人及樂手打造新碟，期望樂迷能於疫情下藉着音樂療傷。

過去一年疫情肆虐，世界被暗暗的氛圍濃罩着，張敬軒希望過藉着這音樂療傷鎮痛，好讓大家承得下Darkness，迎得上即將到來的Brightness。

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▲ 《The Brightest Darkness》為張敬軒自家音樂品牌「FITTO」的首張大碟。

《The Brightest Darkness》是一張收錄11首廣東歌、6首國語歌，合共17首作品的「超級大碟」，全程由張敬軒親自監修。疫情期間，遠行並不容易，而這張專輯在製作上便通過網絡作出多次「遠行」。

它連結世界各地包括：香港、台北、吉隆坡、首爾、洛杉磯、北京及上海七地的音樂人與樂手聯手打造，當中包括六屆葛萊美得獎混音工程師Richard Furch，亞洲著名錄音混音師Frankie Hung、Lee Wai Ming，粵語樂壇頂尖班底黃偉文、林若寧、小克、伍卓賢、徐繼宗、徐浩、林家謙、Cousin Fung、陳耀森、王樂儀、張楚翹，本地音樂新貴Walter Kwan、Delta-T，國際作曲人及監製Tat Tong，亞洲殿堂級編曲人Mac Chew等。

目的是想為廣東歌進行一次探索，嘗試從非粵語地區音樂人眼中，尋找粵語流行曲製作上的更多可能性。

至於6首國語歌，張敬軒想跟大家分享一段關於創作國語歌的心路歷程，故特別在專輯內預留國語歌部分。除了《斷點》和《只是太愛你》兩首個人大熱作，其餘四首都是軒仔求學時期的啟蒙之選，包括林憶蓮《誘惑的街》、楊鈺瑩《故事》、萬芳《愛，禁不起考驗》及娃娃《飄洋過海來看你》。

他坦言：「他們令我知道如果要用國語歌講故事，應該是要用這樣模式。」

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早前張敬軒於演唱會上透露將會成立自家音樂品牌，是次推出的大碟《The Brightest Darkness》便是由他主理的全新音樂品牌「FITTO Records」製作的首張專輯。

「FITTO」是一個精準表達某個年代的品牌，是他正式成為歌手前，於廣州茶座式卡拉OK中攝取廣東歌養份的主要來源。由FITTO演變而成的英皇唱片，他將感動過自己的情懷一一保留。

作為FITTO Records的Label Director，張敬軒除了主理自己的音樂作品，亦會以個人品味和觸覺，尋找有潛力的新人，履行黃霑先生寫給他《Blessing》的一句歌詞︰「要緊記幸福是我們俗世先驅遺蔭」希望借一個帶動，換來感動。