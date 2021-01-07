【IB攻略】疫情下學校停面授課程　IB學生要知道的3大自處方法

▲ 學校停了面授課程，專家分享了3大方法予IB學生。（i-stock）

想不到2021年的今天，香港仍然是肺炎當道，學校停了面授課程，5月的IBDP考試又不知道會否如上年一樣取消，IB學生應該如何自處呢？ 筆者希望透過今次專欄為大家解答難題。

1. 校內成績極度重要

根據筆者的經驗，我們知道有些學生因為IBDP考試取消，本來預計分數不錯的學生，最後可以因為沒有投放心機在Internal Assessment (IA) ，Extended Essay（EE）和校內模擬考試拉低足足6至7分，試想想如果一個IB 40分的同學，最後拿到33分，不要說牛津劍橋了，就連香港大學都未必入到。所以結論是，學生一定要謹慎對待IA、EE和每一個校內考試，因為隨時這些分數就是你的最後分數。

2. 善用課後時間

因為學校課堂都變了線上，學生難免又適應問題，始終舊時候沒有肺炎的時候，大家都是上面授課程的，但是偏偏到了IBDP，這個升大學的緊要關頭才忽然變了網上上課，溫習模式和自律性都要大大提升，才可以在IB考試取得滿意成績。筆者建議學生首先制定溫習計畫，例如制定每天上完課堂後的晚上都要至少做多少題目，或者重溫學過的知識，之後定期檢視自己是否到步，例如和同學抽問或計時做練習。每一個學生都只有24小時，精英學生的分別，在於如何善用課後時間。

3. 適當休息

一個人的集中力大概可以維持45至60分鐘左右。筆者明白到每天上課都在家中，休息也在家中，難免會有些透不過氣，因為本來是休息的家裡，變成了戰場。筆者建議每天上完課堂後，同學可以小休30至60分鐘左右，才開始溫習，不要用盡自己的精力。另外，每溫習45至60分鐘左右，同學可以做些伸展運動或喝杯果汁Refresh自己，適當的休息是為了走更長的路。當然如果同學仍然感到自己問題非常難集中，可以尋求IB補習專家幫忙。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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撰文 : Ryan & Edward HKexcel IB Specialist創辦人