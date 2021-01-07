【先睹為快】《DC 解密︰英雄創紀》展覽登陸香港　歷代超人戲服大公開兼展出200頁漫畫原稿【多圖】

▲ 《DC 解密︰英雄創紀》展覽登陸香港，也讓粉絲期待已久。

DC漫畫全球擁有大量粉絲，超人蝙蝠俠神奇女俠個個俱是經典。電影迷最期待的《DC 解密︰英雄創紀》展，終於登陸香港。雖然因疫情關係，展期倘待確實，但記者卻先睹為快，為大家直擊DC英雄背後的誕生過程。

據悉《DC 解密︰英雄創紀》的展覽已因疫情一再延宕，要待政府公布放寬限制後，才能公布開放日。說回這次DC漫畫展，香港站是亞洲首個展覽的地區，當中展出超級英雄逾200頁的歷史漫畫原稿，近280幅概念圖，以及多款於電影中出現過的戲服及道具等等，琳琅滿目，據知全場展品總值已達1,700萬美元，粉絲們應會相當盡興。

超人區︰歷代斗蓬制服晒冷

《DC 解密︰英雄創紀》展覽由PORTAL 6311、Caravan 、Art Ludique-LeMusee、DC娛樂及華納兄弟公司攜手合作，於九龍灣PORTAL 6311舉行。展品大致分為超人、蝙蝠俠、神奇女俠、正義聯盟等幾個區份。

沿著展覽前行，就可看到各超人電影的戲服，從Christopher Reeve、Brandon Routh到今天的Henry Cavill，也可看到那件經典的斗蓬是如何變化︰由初代的淺藍及至現在看到的型格深靛色，即是由「馬戲服」feel 走入時尚，也映照各年代的審美觀。另外也有40年的超人漫畫手稿，以及《蝙蝠俠對超人︰正義曙光》中亮相過的克利普頓石。

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蝙蝠俠區︰暗黑風壞蛋臨場

走到蝙蝠俠區，燈光氣氛也頓然一暗，也彷彿進入葛咸城的犯罪現場。蝙蝠俠在1939年5月於《偵探漫畫＃27》（Detective Comics＃27）中首度登場，由藝術家Bob Kane及作家Bill Finger聯手創作。展品中有Jerry Robinson 在40年代為蝙蝠俠繪畫的漫畫封面，如果你有時間，現場還播放60年代的電視版蝙蝠俠，應會勾起不少老餅回憶。

「黑夜之神」蝙蝠俠持續迎擊罪惡，接二連三引出一個個罪犯以及超級大反派。這些角色與怪物的形象嚇人，與他們的犯罪意圖一樣瘋狂。

事實上，「瘋狂」這主題穿插在蝙蝠俠眾多故事中，並以多種方式呈現。 以小丑為例，這個角色自1940年出現起，便引伸出多個解讀，順覆了啤牌上小丑的形象，成為流行文化中最具標誌性的反派。 其他故事中的「瘋狂」呈現有人類與野獸的結合，例如︰貓女，企鵝人、謎語人等，全部個性鮮明而深得讀者喜愛。

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其實在八，九十年代漫畫中的黑暗與懸疑風格的基礎上，為角色進行改編，營造相對輕鬆的氛面。 直到基斯杜化路蘭執導《黑夜之神三部曲》（The Dark Knight Trilogy，2005至2012年），才向大眾以較真實的手法呈現蝙蝠俠的形象，風格更趨向沉鬱，著力描繪Bruce Wayne周旋在自我與蝠蝠俠之間的複雜心理，當中寫實又到位的掙扎引起觀眾共鳴。

神奇女俠區︰Gal Gadot版面目一新

至於神奇女俠部分，在這展覽中有原版漫畫，可以看到由Harry G. Peter在1941年創作出初代神奇女俠的形象，其後的各個藝術家均賦予這個角色，與年代相符的設計，風格與態度。

▲ 新的神奇女俠由Gal Gadot飾演，其造型與傳統的大相逕庭。 ( 攝影︰馮柏偉 )

70年代，神奇女俠憑藉由建達卡特（Lynda Carter）主演的同名電視連續劇，進一步提升知名度，這是《神奇女俠》最令人印象深刻的其中一個版本，不但是西方女權運動浪潮的一部分，更在推動強化女英雄。到今天的Diana一角由女星Gal Gadot飾演 ，減斂繽紛的鮮色造型，予人更踏實的感覺，藍色短褲上的星星亦被省卻，這讓角色在大銀幕上的形象更加可信。

《DC 解密︰英雄創紀》 展覽

展覽日期︰有待公布

展覽場地︰PORTAL 6311 九龍灣常悅道18號富通中心1樓

門票︰成人標準票 （15歲以上）175元起，小童145元起

撰文︰馮柏偉