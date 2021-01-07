【寒冷天氣】冬季季候風增強今晚氣溫急降至11度　明晨市區僅8度打鼓嶺跌至4度

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日(7日)天氣顯著轉涼，天文台中午氣溫錄得17.5度，惟今晚氣溫逐步下降，至晚上11時降至12度，上水、屯門及大埔更會降溫至10度。天文台表示，冬季季候風於今日增強，未來1、2日華南沿岸天氣顯著轉冷，明日及周六氣溫跌至最低8度。

天文台表示，冬季季候風正逐漸增強，沿岸地區天氣將顯著轉冷，今日(7日)正午時分廣東內陸的氣溫普遍較昨日低5至7度。天文台截至正午12時錄得17.5度，本港各區正午氣溫亦介乎16至18度，預計今晚大致多雲，顯著轉冷，吹和緩至清勁偏北風，風勢逐漸增強，至晚上11時天文台氣溫將降至最低12度，沙田、西貢及青衣約11度，而上水、屯門及大埔更降溫至10度。

▲ 天文台截至正午12時錄得17.5度，本港各區正午氣溫亦介乎16至18度。（擷自天文台網頁）

本港明日更進一步轉冷，明日及周六天氣將介乎8至13度，天文台明日早上7時料僅得8度，新界地區再低1、2度，打鼓嶺只得4度，上水及大埔亦料得6度，至周六(9日)亦持續寒冷。下同初至中期本港氣溫持續偏低，介乎9度至15度，天色漸轉晴朗，至下周後期氣溫稍回升至最高20度。

▲ 天文台明日早上7時料僅得8度，新界地區再低1、2度，打鼓嶺只得4度。（擷自天文台網頁）

▲ （擷自天文台網頁）

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責任編輯：陳正怡