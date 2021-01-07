譚耀宗：民主派初選目的明顯違反《香港國安法》　湯家驊：有人持續挑戰中央紅戰

▲ 全國人大常委譚耀宗稱，民主派初選目的明顯，是為了顛覆國家政權。（資料圖片）

警方昨（6日）拘捕53名去年組織和參與民主派初選人士，涉嫌違反《香港國安法》。全國人大常委譚耀宗稱，民主派初選目的明顯，是為了顛覆國家政權，即使當中不涉及武力行為，初選已經算是組織、策劃、實施或參與實施推翻特區特權機關，本身已是非法手段，牴觸《香港國安法》第22條。

譚耀宗今早在一個電台節目表示，民主派有人提出「攬炒十步曲」，有綱領、有計劃、有行動，目的是凝聚民主派力量，奪取立法會大多數議席，意圖癱瘓政府，否決財政預算案，再「拉特首落台」，迫使人大常委會頒布緊急狀態，達致「攬炒」，整個過程透過組織、策劃、實施、參與，屬於非法手段。

行政會議成員、資深大律師湯家驊稱，經歷前年社會動盪事件，部分人不斷測試中央行使主權的紅綫，測試得多，當局自然會執法，故對今次警方的行動不感到特別奇怪，但對事件感到可惜。他相信，當所有人接受中央紅綫，不作挑戰或測試，社會才會平靜，否則國安法仍會繼續被引用，類似的執法行動不會是最後一次。

湯家驊指出，民主派初選本身不一定違法，但如果初選背後圖謀屬非法，那其策劃過程和相關準備行動，可能已是違法行為，不能被視為一般初選。他提到，現時案件的爭議點，是如何證明被捕人士以「非法手段」，達到「顛覆國家政權」目的，目前最重要視乎警方能否提供進一步證據證明，但他暫時仍未理解實際的「非法手段」是甚麼。

他續指，部分人或曾明確指出，一旦當選會否決財政預算案，或干犯《基本法》第73條訂明，立法會議員需「審核」才贊同或否決預算案，他認為的確可能觸犯國安法框架中，行為嚴重干擾議會、或特區政府運作的條文，但他強調，違反《基本法》第73條，不一定代表違反國安法。

公民黨主席、資深大律師梁家傑在同一個電台節目指，在初選中勝出的人士，要當選為立法會議員後，才可在議會內行使審議權及投票權，如果當局認為一人一票選出代議士屬違法，是完全不尊重選民受《國際人權公約》保障及合憲的投票權。他又指，當局根本無法解釋所謂的非法手段為何，質疑初選明明是合法手段，到底如何違法，除非政府認為「想選贏」就是顛覆。

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責任編輯：尹櫻霖