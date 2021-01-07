性商品店網售迷姦水成份毒品 本港與廣東省警方聯手搗破拘11人

▲ 新界南總區刑事部聯同網罪科於1月5日展開拘捕行動，拘捕3名均28歲男子，3人涉嫌串謀販運危險藥物及非法售賣第一類危險藥物被捕（黃傑偉攝）

香港警方聯同廣東省網警總隊展開針對迷姦藥物代號「星運行動亅，行動中拘捕11人包括7男4女，年齡介乎20至33歲，警方發現近日有人於網上貼文售賣含迷姦成分藥物，包括啪啪粉及迷姦水，聲稱使用後可令人神智不清及失去記憶，警方經深入調查後發現部分毒品來自內地， 所以跟內地執法部門聯繫，成功於清遠搗破一販毒團夥於內地拘捕8人， 調查後發現犯罪團夥將毒品分銷往內地香港及澳門等地 。

新界南總區刑事部聯同網罪科於1月5日展開拘捕行動，拘捕3名均28歲男子，3人涉嫌串謀販運危險藥物及非法售賣第一類危險藥物被捕，被捕人包括一性商店負責人、網店合夥人及一名負責提貨及速遞男子，警方1月5日下午，先於太子大南街一速遞站外拘捕一名姓陳男子，在其寄出物品內檢獲兩支迷姦物品及第一類危險藥物壯陽藥，及後於將軍澳拘捕一名負責收取客人款項及安排速遞姓梁男子，同日黃昏於觀塘駿業街一商廈內性商店拘捕一名姓陳男負責人，並於店內檢獲13支迷姦藥、175 合第一 類危險藥物粉末及40粒威而鋼，警方調查後搜查葵涌葵定路一工業大廈，檢獲800支迷姦藥物盒第一部危險藥物粉末及750粒威而鋼，行動中共檢1800件含迷姦成分危險藥物及第一部危險藥物粉末，市值72.4萬元。

警方呼籲販運危險藥物屬於嚴重罪行一經定罪最高可被判罰款500萬給終生監禁，而非法售賣危險藥物最高可判監兩年及罰款10萬，而企圖使用藥物犯案最高可被判罰14年監禁更嚴重若干犯強姦罪可判囚終生，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

責任編輯：曾卓鋒