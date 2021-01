【明星扮靚】方力申1個月激減13磅　Alex分享修身餐單：減得最輕鬆的一次

方力申(Alex)在個人社交平台半裸上陣大騷修身為大隻佬的成果,並明言照片不經過後製,原相直出。其實方力申自去年3月開始至12月共減了26磅。當中,方力申更曾以用間歇斷食方法,一天只食一餐,在1個月成功減走6.7KG,即是約13磅。

方力申並大方公開減肥詳情,揭開究竟如何可以快速修身。

方力申不時於社交平台分享健身影片,並寫下減肥過程:

容許我分享一下這次我

「再一次臨急抱佛腳」的減磅方法吧。

其實今次拍攝,不是我歷來體脂最低的一次,也不是我最大隻的一次,但絕對是我減得最輕鬆的一次。

講個秘密給你們知,拍攝前一個月我才開始減,一星期gym 一兩次,游泳三四次,我還沒有去跑過步燒脂,

到了後段亦因疫情第四波影響訓練,所以我更要歸功於飲食方式。

30天內,我做了:

Intermittent fasting, only one meal a day (I chose dinner) + keto diet (normal meals, I still eat out, but just no fruits,

no sweeten drinks or even zero cal soft drinks, no alcohol, no rice, no bread, no noodles of course in case u guys don’t know, hehe)

一個月後我減了 6.7 kg!

對比起前一年2019年,當期時我的體重也跟這次差不多,我當時用了10天,減了2.7kg。

每天正常三餐,不過每一餐都是那一盒常溫的健康沙律和肉,只加黑胡椒粉,沒有醬,而且我還天天游泳4公里。

雖然只是10天,但感覺非常辛苦,從不期待下一頓吃什麼,因為我知道它又是沙律。

這一次就爽太多了,白天我就開始想我晚上會吃什麼好吃的!不辛苦!

但當然,每天吃一餐這種「間竭性斷食」是要慢慢適應的,我們可以每天先減一餐開始。

個人感受:intermittent fasting + keto diet 對我來說最有效,而且又不失生活樂趣!

今天我拍完那些照片後3星期,體重已經增加5kg了,我也沒有繼續keto diet,只是保持one meal a day。

不過關心我的朋友請放心🤮🤪😂,是我自己選擇胡吃海塞的,當有減回去的需要,就再減回去唄。

總結, 間竭性斷食 intermittent fasting 是要循序漸進的,而keto diet 亦doesn’t mean high protein diet(狂吃肉),

我們都應該以健康蔬菜為主 (less carb veggie) ,而且身體要進入以脂肪做燃料而不是以糖(carbohydrates) 做燃料,

是需要大約3至10天的時間去改變,過程當中身體可能會出現一些狀況,例如怕冷,頭痛,容易累,乏力等等,

身體需要我們補充一些supplements來改善那些狀況,這都是正常的,因為身體是要時間去轉型,

之後就會回復正常甚至表現更佳的效果!

每個人的體質都不一樣,我們可以多嘗試不同健康飲食的方式,加上配合運動,試一段時間,看看自己體重體形的變化,

休息一下,又再試試別的「健康」方式,多吸收健康飲食的資訊,找出適合自己身體的需要。

說到底,都是想好看一點,健康一點,快樂一點!一起努力,加油💪🏻

