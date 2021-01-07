【明星扮靚】方力申1個月激減13磅　Alex分享修身餐單：減得最輕鬆的一次

方力申（Alex）在個人社交平台半裸上陣大騷修身為大隻佬的成果，並明言照片不經過後製，原相直出。其實方力申自去年3月開始至12月共減了26磅。當中，方力申更曾以用間歇斷食方法，一天只食一餐，在1個月成功減走6.7KG，即是約13磅。

方力申並大方公開減肥詳情，揭開究竟如何可以快速修身。

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方力申不時於社交平台分享健身影片，並寫下減肥過程：

容許我分享一下這次我

「再一次臨急抱佛腳」的減磅方法吧。

其實今次拍攝，不是我歷來體脂最低的一次，也不是我最大隻的一次，但絕對是我減得最輕鬆的一次。

講個秘密給你們知，拍攝前一個月我才開始減，一星期gym 一兩次，游泳三四次，我還沒有去跑過步燒脂，

到了後段亦因疫情第四波影響訓練，所以我更要歸功於飲食方式。

30天內，我做了：

Intermittent fasting, only one meal a day (I chose dinner) + keto diet (normal meals, I still eat out, but just no fruits,

no sweeten drinks or even zero cal soft drinks, no alcohol, no rice, no bread, no noodles of course in case u guys don’t know, hehe)

一個月後我減了 6.7 kg！

對比起前一年2019年，當期時我的體重也跟這次差不多，我當時用了10天，減了2.7kg。

每天正常三餐，不過每一餐都是那一盒常溫的健康沙律和肉，只加黑胡椒粉，沒有醬，而且我還天天游泳4公里。

雖然只是10天，但感覺非常辛苦，從不期待下一頓吃什麼，因為我知道它又是沙律。

這一次就爽太多了，白天我就開始想我晚上會吃什麼好吃的！不辛苦！

但當然，每天吃一餐這種「間竭性斷食」是要慢慢適應的，我們可以每天先減一餐開始。

個人感受：intermittent fasting + keto diet 對我來說最有效，而且又不失生活樂趣！

今天我拍完那些照片後3星期，體重已經增加5kg了，我也沒有繼續keto diet，只是保持one meal a day。

不過關心我的朋友請放心🤮🤪😂，是我自己選擇胡吃海塞的，當有減回去的需要，就再減回去唄。

總結， 間竭性斷食 intermittent fasting 是要循序漸進的，而keto diet 亦doesn’t mean high protein diet（狂吃肉），

我們都應該以健康蔬菜為主 (less carb veggie) ，而且身體要進入以脂肪做燃料而不是以糖（carbohydrates) 做燃料，

是需要大約3至10天的時間去改變，過程當中身體可能會出現一些狀況，例如怕冷，頭痛，容易累，乏力等等，

身體需要我們補充一些supplements來改善那些狀況，這都是正常的，因為身體是要時間去轉型，

之後就會回復正常甚至表現更佳的效果！

每個人的體質都不一樣，我們可以多嘗試不同健康飲食的方式，加上配合運動，試一段時間，看看自己體重體形的變化，

休息一下，又再試試別的「健康」方式，多吸收健康飲食的資訊，找出適合自己身體的需要。

說到底，都是想好看一點，健康一點，快樂一點！一起努力，加油💪🏻

Photos by @chris.thingstudio.cuisine

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