港鐵推限量版辛丑牛年車票套裝　明起可於MTR Mobile程式預購

▲ （照片由港鐵提供）

農曆新年臨近，港鐵推出限量版辛丑牛年車票套裝，屬自2010年推出第三回「港鐵賀年車票」的最後一套，每套車票套裝售價為港幣100元，包括2張牛年車票、1個精美票套及8個「花開富貴」利是封，將於1月23日公開發售，有關辛丑牛年車票更可於下月12日大年初一無限次乘搭港鐵。

港鐵將於1月23日推出限量版辛丑牛年車票套裝限量版辛丑牛年車票套裝，每套車票套裝售價為港幣100元，包括2張牛年車票、1個精美票套及8個「花開富貴」利是封；2張車票的設計分別是來自西班牙插畫家 Mar Hernández當代創作，及現代國畫大師李可染的傳統畫作。

港鐵商務總監楊美珍表示，今年車票套裝屬自2010年推出第三回「港鐵賀年車票」的最後一套，又指對很多人而言，過去一年跌宕起伏，惟港鐵已準備共同迎接新的一年，為香港帶來新的希望和好運，希望藉著車票上象徵堅定和穩重的靈牛，祝願乘客有一個健康和豐盛的牛年。

乘客可於大年初一當天憑辛丑牛年車票車票無限次乘搭港鐵，歡度新年。另外，竹福」筷子連筷子托套裝亦將於同日公開發售，寄寓對所有家庭的衷心「竹」福，每套售價為港幣90元。

▲ （照片由港鐵提供）

發言人指，疫情期間為保持社交距離，鼓勵顧客明天(8日)起至1月17日透過「MTR Mobile」手機應用程式進行購買，就可以優惠價港幣170元優先訂購組合套裝，包括牛年車票及筷子連筷子托套裝各一套。而正式於1月23日公開發售時，市民亦可於「MTR Mobile」手機應用程式、港鐵網頁及各港鐵輕鐵客務中心購買。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡