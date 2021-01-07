【超級富二代】黃子韜繼承亡父240億遺產　前EXO成員高調炫富晒私人飛機【多圖】

▲ 黃子韜生活奢華。

韓國男團EXO前成員黃子韜（Tao），2015年退團解約後，主力在中國發展。超級富二代黃子韜更獲爸爸出錢創立「龍韜娛樂」，發展演藝事業。去年9月黃子韜爸爸不幸離世，遺下約200億人民幣（約240億港元）給兒子，黃子韜曾承諾不讓父親失望，不過其經常炫富的生活卻備受爭議。

黃子韜的富豪爸爸黃忠東曾登上山東青島財富榜第7位，在當地擁有多個房地產，名下有12間公司，但他為了支持兒子，曾放下本業生意，創立「龍韜娛樂」，全力支持黃子韜成巨星。

▲ 前EXO成員黃子韜是超級富二代。（取自微博）

【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B 1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】

可是去年9月黃爸爸病逝，黃子韜之後繼承約240億港元的家產。

黃子韜曾在社交平台發文，表示會擔起管理公司的重擔，不會辜負爸爸的心血和對自己的期望。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，網民留意到黃子韜過去幾個月，在社交平台多高調展示奢華生活，大晒名錶、超跑、名牌手袋銀包。

作風高調的黃子韜，曾大方公開自己的複式豪宅，更如黃子韜的遊樂場，有大量玩具及模型限量收藏，更有多幅價值不菲名畫。

看圖睇複式豪宅收藏：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

另外，黃子韜擁有豪華私人飛機，常跟工作團體坐機工幹，他亦經常展示飛機內貌，當中更有大床，在飛行期間亦能好好休息。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有網民指即使不計飛機價錢，單是維護、停泊、保養等費用，一年至少要花費1700萬人民幣（約2039億港元），數字驚人，富豪生活令不網民大開眼界！

同場加映 MIRROR專訪