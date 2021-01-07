【美魔女】52歲不老仙妻與丈夫一起似父女　日本第一美魔女是如何煉成的【附護膚方法】

▲ 有「不老仙妻」之稱的52歲日本人妻水谷雅子駐顏有術

勤力護膚能讓女人保持青春！有「不老仙妻」之稱的52歲日本人妻水谷雅子是位家庭主婦，但她駐顏有術，早於2010年嬴獲日本雜誌《美STORY》美魔女選舉冠軍。她不時在社交平台分享飲食習慣及護膚方法，面部刮痧更是她每周的指定動作。雖已為兩孩之母，但水谷雅子與丈夫走在一起時，卻似兩父女。從她臉上看不出甚麼皺紋，光滑年輕的肌膚令人欣羨不已！

▲ 52歲日本人妻水谷雅子有「不老仙妻」之稱（IG：mizutanimasako）

水谷雅子嬴獲日本雜誌《美STORY》美魔女選舉冠軍後，曾登上雜誌封面：

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她亦經常在社交平台分享自己的相片：

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「美魔女」水谷雅子育有一名27歲女兒、一名25歲兒子，但她每天仍很勤力保養皮膚。不少女性也會蒸面，但水谷雅子還會配合美容油、面膜，甚至刮痧。最近她亦大方拍片分享平日早上的護膚步驟，並上載instagram：

1.早上洗臉後，她首先使用蒸面機蒸面，約持續2分鐘。



2.待毛孔放大後，她就用化妝水或噴霧塗抹面部。



3.之後她用美容油塗抹面部。

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4.然後她取出刮痧板，分3個位置刮痧。

先是從下巴開始，由內到外、上下往返，輕力刮臉。

在法令紋部位，她亦從面部中央，靠鼻翼的位置向外刮，來回往返地刮數次

最後在額頭位置，由下往上，輕力地刮。面部刮痧時間總共約為3分鐘。

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5.刮痧後，敷一塊面膜，時間約為10分鐘。

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完成以上步驟後，待精華完全吸收後，塗上乳液，那麼早上的保養工夫也就完成了。刮痧並配合蒸面、美容油和面敷，除了可滋潤皮膚，亦可令妝容較貼服。

水谷雅子每天會花約5小時來護理肌膚。她曾表示，年紀漸長，代謝廢物亦較難排出，面部刮痧有助促進淋巴循環，但須輕力地刮，以免皺紋出現。此外，她在飲食上亦奉行多菜少肉，為維持健康代謝速度，每天也至少喝2公升水，補充水分，並讓肌膚看起來更水潤健康。

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責任編輯：羅嘉欣