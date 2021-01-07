運輸署有駕駛考試服務繼續暫停　牌照事務處僅提供已網上預約櫃位服務

▲ （經濟日報資料圖片）

運輸署表示，為配合政府最新宣布政府僱員特別上班安排，轄下牌照事務處會繼續實施特別上班安排，直至另行通知；金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將繼續暫停即時申請的櫃位服務，惟持續提供已於網上登記預約的櫃位服務，及處理經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請，但不包括免試簽發香港正式駕駛執照服務。

而所有駕駛考試服務，包括路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試，及駕駛考試排期服務將會繼續暫停，直至另行公告；署方會於恢復駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期；駕駛考試排期服務暫停期間，考生如需遞交延期、暫時取消駕駛考試或更改考試地區的申請，可於服務恢復後的2星期內遞交。

至於車輛檢驗服務方面，運輸署轄下的車輛檢驗中心會繼續於星期一至五為已預約的車輛提供車輛檢驗服務；因在車輛續領車輛牌照前需通過檢驗，市民應盡量提早排期遞交驗車申請。

發言人呼籲，有需要的市民盡量透過網上登記預約服務，未能預約的市民可經郵寄或網上遞交申請，亦可於星期一至五上午9時至下午5時，利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請：預計特別上班安排下，已預約的櫃位服務輪候時間會較長，籲巿民耐心等候及諒解，市民應盡量於牌照到期日前3至4星期遞交申請，為免延誤。

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責任編輯：陳正怡