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【醫療事故】埃及醫院疑供氧系統中斷　新冠患者家屬絕望：所有ICU病人都死了【有片】

健康 13:55 2021/01/07

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埃及醫院疑供氧系統中斷，有新冠患者家屬表示：所有ICU病人都死了！

埃及疑發生嚴重醫療事故，傳出有2間醫院供氧系統中斷，有ICU患者因缺氧死亡。據網上瘋傳影片，醫護人員不斷試圖搶救患者，其中一名醫護人員蹲坐角落，亦有人累癱在地上。片中，有家屬呼叫：「所有ICU病人都死了！」

據《紐約時報》及《Middle East Eye》報道，有新冠患者家屬拍攝到醫院情況。首間傳出發生缺氧事故為Zefta General Hospital，事發於1月2日。片中，拍攝者不斷大呼：「這不是ICU嗎？供氧系統中斷了？我會曝光這一切！」同時，醫院亦出現混亂情況，不少病人疑似出現不適。

他們殺死了我的母親，看看所有病人的情況。

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另一條片則疑似是第2間醫院El-Husseineya Central Hospital，事發於1月3日。拍攝者表示：「所有ICU患者都死了！只剩下醫護人員還活著。」

片中不斷有醫護人員搶救患者，為患者手動供氧，亦有醫護人員蹲坐，絕望地瑟縮一角，亦有人累癱在地上。當地檢察官辦公室隨後也證實影片拍攝地點。另據悉蹲坐一角的醫護人員因「在困難時期沒有工作」而被罰款。

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消息一出引發公憤，不少網民截圖轉發，並指事件令人心碎。不過埃及衛生部長Hala Zayed否認有患者因缺氧死亡。衛生部發表聲明指，El Husseineya Central Hospital有4名患者死亡，但死因屬自然死亡或病死：

他們在不同時間死亡，大部份是患有慢性病的長者，因患上新冠肺炎而出現併發症，導致死亡。

聲明又補充，醫院至少還有10幾名患者，包括在恆溫箱的新生嬰兒，這些患者都使用同一供氧系統，但沒有人受影響：「證實死亡與供氧中斷無關。」

不過，目擊者接受《紐約時報》訪問反駁官方說法，指出當時因為大量患者突然死亡，醫護人員紛紛恐慌。目擊者兼患者家屬Barakat Abdel Aziz表示，當時醫院出現騷動。大家都說氧氣用盡，另有安全部隊包圍了醫院。

而影片拍攝者Ahmed Mamdouh表示自己的阿姨也去世了。他稱因拍攝影片而受到安全機構的訊問。

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責任編輯：羅嘉欣

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