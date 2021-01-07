【小儀與13型男】與葛民輝約會學踩滑板　阮小儀回憶讀大學時鍾意林海峰

▲ 葛民輝任《小儀與13型男》嘉賓。

由阮小儀主持的香港開電視新節目《小儀與13型男》內，小儀與13位不同類型的男士約會，最新一集邀請「長情型」葛民輝擔任小儀的約會對象。

小儀在節目以80年代造型上陣，被葛民輝嘲似「伯爺」年代，還笑言：「小儀會不會是我約會對象的type(類型)？體形是問題，出街時，弊喇！為何自己拖了個小露寶出街般！」

小儀與葛民輝「約會」先重遊阿葛成長舊地，期間他更自爆讀書時的暗戀對象：「因為讀書太叻，很快就溫完書，冇嘢做咪『溫』女，那時我做班長，有個女同學，老師指她體弱多病，需要多加照顧，我就開始暗戀她。」

但有一日她送了個汽水蓋給葛民輝：「上面寫住三藩市，同我講話要移民！自那次情傷後，覺得自己不應該在世上談戀愛，是要等女仔『戀』我。」

跟阿葛學踩滑板

隨後，小儀隨葛民輝學踩滑板，問到葛民輝踩滑板是否能識到很多女生，他表示不會：「儍啦，踩滑板不會識到女仔，滑板仔成日都好似好窮般。」

跟葛民輝牽手約會，小儀大叫難得，表示第一次近距離觸及對方：「識了葛民輝那麼久，第一次同他這麼近，莫講話拖手，以前離遠叫他都好興奮；拖他手感覺好親切。其實自己讀大學時都幾喜歡軟硬（天師），不過他們當中，我會鍾意Jan（林海峰），因為公子些、靚仔些，但亦好喜歡葛民輝的親切。」

談到感情觀，葛民輝表示自己是個好保守及傳統的男仔：「我的戀愛歷程不順利，有時以為自己睇得通，但人會變，往往一段關係都會有好多考驗，要懂得去遷就對方。」