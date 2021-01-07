【噴霧入屋】鄰居用消毒噴霧噴鞋異味入屋　港爸呻︰幾刺鼻搞到我BB咳

▲ 有港爸指鄰居在門外用消毒噴霧噴鞋，以致消毒噴霧入屋，連累BB狂咳。

新冠肺炎疫情持續，市民出入戴上口罩外，也做好家居防疫消毒措施。有港爸於社交媒體分享，鄰居在門外用消毒噴霧噴鞋，以致消毒噴霧入屋，連累BB狂咳，他在網上求助「點處理先唔傷鄰里關係」。

該名港爸本周一（4日）於Facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示住在他家對面單位的一家三口每次回家及出去倒垃圾，都會在門口使用消毒噴霧噴鞋或袋，10秒至半分鐘不等。他指由於兩家門口對正，鄰居使用消毒噴霧時便出現以下問題︰

佢喺佢門口噴嘅時候，啲噴霧味會由大門門隙漏入我屋企，所以佢一噴，我即刻知，因為都幾刺鼻，同埋會搞到我BB咳……

BB吸入消毒噴霧味不斷咳

日前港爸趁鄰居噴鞋時，跟對方表示，「唔好意思，好大陣味，可唔可以攞返入屋噴」。而對方沒說話，停止噴消毒噴霧，並把鞋拿入屋。翌日港爸有感鄰居確實在門外少噴了消毒噴霧，只噴了1、2次，他認為「情況大大改善」。他最後問網民︰

如果俾著係你，你會點處理，而唔會太傷鄰里關係？

其後港爸在留言回應網民時補充，可以接受鄰居每日在門外噴2、3次消毒噴霧，只是鄰居曾噴背囊長達1分鐘，令他不得不開口跟對方說。他稱「我個仔成日尖叫，我有時都驚嘈到佢」，擔心自己一家也打擾了鄰居。

網民羨慕鄰居有衛生意識

有網民指鄰居「超乾淨好過超污糟」、「鄰居有作出改變，都算唔錯」、「佢肯退一步，證明佢至少正常」，並羨慕他有一個不錯的鄰居︰

我覺得你鄰居衛生意識好好喎 ，羨慕都嚟唔切！

此外，不少網民提供意見，留言「你直接講啲氣味飄入屋，搞到BB咳，正常鄰居都會體諒」、「介紹你用開嗰種（消毒噴霧）俾佢」、「得閒買嘢食買多份俾對面，多溝通做朋友」。有網民建議港爸使用防風門窗密封膠條，他回應「度門關門時已經感覺好實」，並指自己想到一個方法，就是︰

喺門口位放多幾棵虎尾蘭，幫手吸下味。

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責任編輯︰王明芳