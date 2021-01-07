謝偉俊：不排除日後因立法會被包圍　用視像形式開會

▲ 立法會議事規則委員主席謝偉俊指，現時作出視像開會安排，是基於疫情。（資料圖片）

立法會議事規則委員會昨通過，准許用zoom召開具法律效力正式會議的決議案。委員會主席謝偉俊今稱，現階段作出相關開會安排，是基於疫情，但假如將來有其他重大原因如立法會被包圍，致使議員無法在立法會大樓內開會，不排除會再次使用視像方式舉行會議。

謝偉俊今在一個電台節目上稱，相關開會安排暫時不適用於經常需要投票的大會、內會，以及財會，因為視像開會不便於投票。他指出，視像開會安排待下星期三（13日）大會通過後便會執行，執行時間料至今年9月，但他強調，以視像開會是一個「容許性安排」，若疫情好轉，會議會改以實體形式進行，但他指，目前未有清晰和客觀的指標，決定何時將會議改回以實體方式舉行，要視乎疫情走勢。

他表示，議員的出席率仍會計算，參與視像會議的議員在會議進行時必須露臉，出現於鏡頭前，而主席和負責文書紀錄的秘書處同事，則會在立法會現場開會。謝偉俊又相信，以視像開會不會影響大眾對會議觀感，反而認為這是理想做法，指全球亦有其他政府和議會，因應疫情以視像方式開會。

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記者：尹櫻霖