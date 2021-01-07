  • 18°C
香港時間 : 2021107日 (四) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝偉俊：不排除日後因立法會被包圍　用視像形式開會

政治 14:15 2021/01/07

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

立法會議事規則委員主席謝偉俊指，現時作出視像開會安排，是基於疫情。（資料圖片）

立法會議事規則委員會昨通過，准許用zoom召開具法律效力正式會議的決議案。委員會主席謝偉俊今稱，現階段作出相關開會安排，是基於疫情，但假如將來有其他重大原因如立法會被包圍，致使議員無法在立法會大樓內開會，不排除會再次使用視像方式舉行會議。

謝偉俊今在一個電台節目上稱，相關開會安排暫時不適用於經常需要投票的大會、內會，以及財會，因為視像開會不便於投票。他指出，視像開會安排待下星期三（13日）大會通過後便會執行，執行時間料至今年9月，但他強調，以視像開會是一個「容許性安排」，若疫情好轉，會議會改以實體形式進行，但他指，目前未有清晰和客觀的指標，決定何時將會議改回以實體方式舉行，要視乎疫情走勢。

他表示，議員的出席率仍會計算，參與視像會議的議員在會議進行時必須露臉，出現於鏡頭前，而主席和負責文書紀錄的秘書處同事，則會在立法會現場開會。謝偉俊又相信，以視像開會不會影響大眾對會議觀感，反而認為這是理想做法，指全球亦有其他政府和議會，因應疫情以視像方式開會。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

相關文章

李家超：不評論「612基金」運作　現時法例足夠打擊籌集資金作非法用途
18:08 2021/01/06
李家超：不評論「612基金」運作　現時法例足夠打擊籌集資金作非法用途
多國關注警方拘捕行動　外交部︰其他國家無權干涉
22:36 2021/01/06
多國關注警方拘捕行動　外交部︰其他國家無權干涉
譚耀宗：民主派初選目的明顯違反《香港國安法》　湯家驊：有人持續挑戰中央紅戰
今日 12:43
譚耀宗：民主派初選目的明顯違反《香港國安法》　湯家驊：有人持續挑戰中央紅戰
政治 謝偉俊 港區國安法 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

何文田君頤峰1女子抱嬰墮樓　二人當場身亡
18:16 2021/01/06
何文田君頤峰1女子抱嬰墮樓　二人當場身亡
【悲慘人生】24歲孕婦無父無母被前夫強姦現任離家出走　疑患3期癌症無法治療上節目尋夫求簽同意書
14:52 2021/01/06
【悲慘人生】24歲孕婦無父無母被前夫強姦現任離家出走　疑患3期癌症無法治療上節目尋夫求簽同意書
【北上避疫】港媽攜5歲子女赴深圳避疫度假　隔離14天出街狂曬美食相：好開心自由
12:45 2021/01/06
【北上避疫】港媽攜5歲子女赴深圳避疫度假　隔離14天出街狂曬美食相：好開心自由