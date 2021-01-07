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港鐵上水站一度有人誤闖路軌　東鐵綫列車服務正回復正常

社會 15:10 2021/01/07

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港鐵稱上水站有意外，東鐵綫列車服務一度有延誤。（資料圖片）

港鐵今（7日）下午2時許宣布，東鐵綫上水站有人誤闖路軌範圍，東鐵綫列車服件一度受阻。約一小時後處理好事件，下午3時許東鐵綫列車服務陸續回復正常。

受事件影響，粉嶺至羅湖/落馬洲列車服務一度暫停；東鐵綫列車班次也曾調整。

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責任編輯：吳卓峰

 

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