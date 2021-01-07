港鐵上水站一度有人誤闖路軌 東鐵綫列車服務正回復正常 社會 15:10 2021/01/07 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠 ▲ 港鐵稱上水站有意外，東鐵綫列車服務一度有延誤。（資料圖片） 港鐵今（7日）下午2時許宣布，東鐵綫上水站有人誤闖路軌範圍，東鐵綫列車服件一度受阻。約一小時後處理好事件，下午3時許東鐵綫列車服務陸續回復正常。 受事件影響，粉嶺至羅湖/落馬洲列車服務一度暫停；東鐵綫列車班次也曾調整。 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 責任編輯：吳卓峰 相關文章 中環半山麥當勞道一單位發生火警 一男一女不適拒送院 今日 13:45 中環半山麥當勞道一單位發生火警 一男一女不適拒送院 謝偉俊：不排除日後因立法會被包圍 用視像形式開會 今日 14:15 謝偉俊：不排除日後因立法會被包圍 用視像形式開會 警拘7男女涉去年於灣仔商廈刑事毀壞 3南亞裔男被通宵扣查 今日 14:32 警拘7男女涉去年於灣仔商廈刑事毀壞 3南亞裔男被通宵扣查