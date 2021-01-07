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【開心速遞】49歲姚瑩瑩公開零P圖素顏照　網民讚讓容貌優雅地自然老去

娛樂 15:50 2021/01/07

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姚瑩瑩49歲生日公開素顏照，獨力撫養兒子仍保凍齡靚樣。

於《愛‧回家之開心速遞》飾演Helen姐的姚瑩瑩日前49歲生日，並收到9歲兒子Evan為她送上的生日卡。當中最吸引網民留意是照片中姚瑩瑩素顏的模樣，年近半百的她保養得宜，惹人羨慕。

姚瑩瑩在社交網站分享與現年9歲兒子Evan的合照，兒子為她送上自製生日卡寫道：

多謝大家嘅祝福，全部收到！今朝一早Evan送咗張卡比我，謝謝！今年生日願望都係希望大家身體健康、疫情快啲過、過返正常生活。一家人開開心心，可以早日返新加坡探望家人！

兒子為其送上生日卡。（instagram圖片）

網民紛紛留言，向她送上生日祝福。年近半百的姚瑩瑩皮膚白滑，有網民留言謂：「秒殺一眾整容怪！」另外亦有人留言：「優雅地老去，這種才是真實的49歲。」

【開心速遞】「Helen姐」姚瑩瑩為9歲兒子慶生　不婚媽媽獨力養家對雙親感內疚

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《開心速遞》Helen早過吳謹言演秦始皇母親　姚瑩瑩演《尋秦記》靠拼音背文言文對白

姚瑩瑩獨力湊大兒子

姚瑩瑩於1991年奪得新加坡小姐冠軍，並代表新加坡參加環球小姐，之後經同屆好友袁詠儀引薦下來港發展。隻身來港工港發展的姚瑩瑩怕父母擔心，所以一直以來只會跟他們分享開心事。

於2011年，姚瑩瑩為拍拖多年的圈外男友未婚產子，當時已表示沒有結婚打算，會低調處感情事，而男友的身份多年來都沒公開露面。據悉，姚瑩瑩一直獨力湊大兒子，她亦感概多年來為忙於工作，養大兒子並不容易。

同場加映：林子善專訪

更多娛樂新聞，即睇：bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

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