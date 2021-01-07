周梓樂死因研訊官引導陪審團　提醒對證供勿抱既定立場

▲ 周梓樂父母今到死因裁判法庭出席聆訊。（程志遠攝）

科大學生周梓樂於前年11月初在尚德邨停車場墮樓，送院搶救4天後離世。死因法庭展開25天研訊後，裁判官今（7日）引導陪審團作裁決，指陪審團應透過衡量相對可能性，選擇接納或拒絕證人的證供，並提醒陪審團不要對社會事件的看法，而對證人證供抱有既定立場，認為任何一方是必然有錯。下午續訊。

死因裁判官今引導陪審團時，指出研訊目的在於找出死者周梓樂的死因，提醒陪審團死因法庭無能力處理民事賠償及刑事責任。

裁判官續指，過去25天研訊，法庭共傳召了48位證人，而陪審團可以透過衡量相對可能性的原則，選擇接納、接納部份或拒絕證人的證供。

裁判官指，明白事發時現場有社會活動或聚群事件，而陪審團就此有個人看法亦屬正常，但指陪審團不要因為個人看法，而對採納證人證供抱有既定立場，不要認為任何一方是必然有錯。

裁判官其後開始總結多日研訊的證供，提到死者父親周德明供稱，死者於2019年11月3日晚上約11時45分出門，惟周不知道死者出門目的，而死者最後於翌日凌晨零時46分whatsapp著他關窗。

警方檢驗死者iPad，從死者telegram紀錄發現死者當晚曾發訊，指到尚德邨停車場「食花生」和轉交物品。停車場閉路電視拍攝到死者後於凌晨約1時出現在停車場3樓，而廣明苑廣新閣地下閉路電視於當晚凌晨1時1分約47秒，拍攝到停車場外圍有黑影墮下，相信該黑影即死者。

寶林消防局當晚凌晨零時43分接到尚德邨停車場火警鐘的自動警報，消防隊目黎偉傑到場巡查期間，獲市民告知有人墮樓，後於2樓車位後的行人路上發現死者。消防員及義務急救員其後救助死者，救護員其後到場，死者於凌晨1時41分被送上救護車。

研訊今午續。

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記者：王仁昌