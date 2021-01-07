【抗癌教授】壓力爆煲肝長19cm腫瘤驚患四期肝癌 醫大教授靠18招自救：患癌一定要堅強

▲ 韓柏檉教授分享18招抗癌心得。

面對癌魔也能自救，台北醫學大學公共衛生系教授韓柏檉今年64歲，12年前意外發現肝臟長了一夥19cm腫瘤，韓教授認為病因是壓力所致。多年來，除了接受醫學治療外，他亦悟出抗癌18招，不時出席講座、上節目和出書，分享12年來如何在四期肝癌前自救。

據「聯合新聞網」報道，韓柏檉教授在2008年確診四期肝癌。他從理性分析病因，認為是急躁、壓力賀爾蒙或是腎上腺素升高，以及高血壓血糖，分別影響內分泌系統，破壞自體免疫系統而致病：

內傷或壓抑，這是最傷的，生病應該就是跟情緒有最大關係。

患病後，韓教授查詢過去統計的肝癌存活率，當時心想「死定了」，但後來又轉念頭：「我還沒死呀，過一關也算一關。」

他之後接受手術，但很快癌細胞又轉移至肺部，於是再服用標靶藥，前後接受25次化療及12次放射治療。而期間，他都開始改善飲食、學氣功及進食營養保健品。4年後，肝癌再度復發，這次他做手術開刀切除了2cm腫瘤。

12年來，他一直堅持抗癌，最近他接受三立新聞網「奕起聊健康」節目訪問，透露自己的18樣抗癌心得：

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韓教授曾在TVBS節目「健康2.0」分享「清血排毒蔬果汁」的做法，以下食材約為4至5人份：

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韓教授認為自己現在比10年前更年輕，笑說抗癌副作用是回春。他勉勵一眾抗癌同路人：

得癌症的人，你一定要堅強，要勇敢，因為癌症最怕積極的人。而健康的人也不輕忽病魔，因為牠正虎視眈眈，伺機攻擊你的健康。抗癌防癌，就從現在開始。

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責任編輯：羅嘉欣