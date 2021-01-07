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【娛圈有囍】朱慧敏秘密入紙註冊　嫁養和心臟科醫生男友

娛樂 15:30 2021/01/07

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現年39歲的前港姐朱慧敏結婚，今日有傳媒公布喜訊，指朱慧敏與養和心臟科專科醫生陳良貴入紙註冊結婚。

今日，有傳媒報導朱慧敏入紙註冊，在擬結婚通知書上男方叫陳良貴，現年42歲，在養和醫院任心臟科專科醫生，二人報稱地址在半山司徒拔道。

朱慧敏也回覆指多謝大家的愛與關心，並與老公祝福大家身體健康。

【林美戀】林作裕美驚爆結婚　傳家中舉行婚禮林母未有出席

朱慧敏結婚。

現年39歲的朱慧敏經選港姐入行，主力拍劇，較為人熟知的劇集有《愛·回家》中出演尹德如。

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據了解，朱慧敏與陳良貴醫生透過共同認識的朋友介紹，二人拍拖初期經常有戶外及行山活動，其中一個好朋友是王賢誌。而陳醫生經常與朱慧敏出入會所做運動，不過二人都表現低調。

陳良貴是養和醫院心臟科名譽顧問醫生， 他在2018年時曾為林盛斌（阿Bob）做「通波仔」手術，事後Bob更形容陳醫生為鑽石王老五，公開為他徵女友。

醫生丈夫。（經濟日報圖片）

朱慧敏情史

不過，朱慧敏在感情路上就較為情路坎坷。早在2005年時，她就曾因與梁榮忠的緋聞影響形象。

2011年，朱慧敏與EO2成員Eddie拍拖，本來感情穩定準備在2015年結婚，但卻在籌備婚事時，男方被爆出軌。之後，朱慧敏就沒有在向外公佈感情事，至Eddie在去年也與女朋友Ivy結婚，她仍未有拍拖。

當大家都以為她寄情工作時，原來她早就有筍盤，現時更入紙註冊做人妻。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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