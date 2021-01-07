胸主動脈瘤可急致命且難發現　中大證手提超聲波篩查準確率高籲高危者恆常檢測

▲ （陳靜儀攝）

台灣藝人黃鴻升(小鬼)去年因主動脈剝離猝逝，本港每年平均亦有300人因可致主動脈剝離的胸主動脈瘤發病奪命，惟此症病徵極不明顯，一旦發病未及治療可於數分鐘內不治。中大專家指高血壓屬其中高危因素之一，而最新研究顯示已廣泛應用的手提超聲波掃瞄器，可準確揪出逾92%患者，籲年長、吸煙等高危人士恆常檢查血壓，及早診斷及治療。

本港每年平均就有1400人因胸主動脈瘤入院，同時亦有300人因而死亡，惟其病徵不明顯，不少人直至胸主動脈瘤發病時才確診，有2成人未及求醫已不治。中大醫學院外科學系心胸外科組名譽臨床副教授黃鴻亮解釋，心臟主動脈壁持續腫大成瘤，胸主動脈瘤可漲大至直徑逾4.5厘米或較相鄰主動脈大50%，並且持續漲大。

他稱，有6成患者伴隨高血壓，惟血壓不一定較其他患者高出很多，當主動脈壁受壓持續增加，主動脈出現撕裂或破裂的機會亦趨增，當真正出現撕裂或破裂時，病人就會大量出血，最快於短短數分鐘內猝死：

主動脈就似是高速鐵路，當主動脈出現撕裂或破裂時，就等同路軌斷裂，經過的列車就會衝出路軌，做成嚴重後果。

黃鴻亮稱，參考國際數據，由於心臟要泵出全身血液最快只要數分鐘，在患者主動脈出現撕裂或破裂後，平均有6成患者在接受手術前已經死亡，加上手術難度高，有2成患者會在手術後死亡，最後只有約2成患者在病發後仍然生還，所以及早發現問題極為重要。

不過，要察覺是否罹胸主動脈瘤並不容易，黃鴻亮表示家族遺傳非重要的病因，而95%患者根本沒有任何症狀，部分人亦僅有胸痛、氣促和咳嗽等症狀，故只能靠常規檢測發現。

中大醫學院高血壓診所2016年6月至2018年7月期間，為1,529名高血壓患者作篩查，以手提超聲波掃瞄器作檢測，初步揪出115人懷疑患上胸主動脈瘤，經進一步電腦斷層掃瞄，其中35人正式確診，檢測準確率為92.1%。

中大醫學院影像及介入放射學系系主任余俊豪表示，利用手提超聲波掃瞄器或受胸骨影響，令檢測出現誤差，惟傳統X光電腦掃瞄，需使用的造影劑及X光會對人體造成影響，費用亦較高；相反手提超聲波掃瞄器現已廣泛應用，所需的檢查成本、人手及時間較傳統好，費用只為電腦掃瞄1%，適合推廣作一般篩查。

黃鴻亮表示，如及早於胸主動脈瘤初期確診，可透過降血壓藥物作治療，長遠或毋須接受手術，盼進一步推及手提超聲波掃瞄器作篩查，及早為患者確診及治療，將胸主動脈瘤死亡率由2成大減至5%；建議18歲以上人士如有高血壓，應每2年恆常檢查血壓及作超聲波檢查。

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記者：陳梓蔚