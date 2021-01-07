教師校內墮樓亡死因續訊　校長質疑被指不尊重老師屬失實指控

▲ 時任校長羅婉儀今作供。（程志遠攝）

東華三院李東海小學48歲女教師林麗棠於2019年在校內墮樓身亡，死因研訊今（7日）續。時任校長羅婉儀出庭作供，她指死者墮樓後，有輿論抨擊她是兇手、「逼死林老師」，她感到難受，及後因精神崩潰而入院。羅承認曾問死者會否考慮辭職，但指出其他老師庭上供稱她不尊重老師是失實指控，被問到為何他們要說謊，羅指「都唔明點解佢地咁做」。

死者林麗棠於2019年3月6日在學校內墮斃，終年48歲。時任校長羅婉儀供稱，她於2014年入職後曾見過死者的覆診紙，並得悉死者原患有情緒病，她曾與死者商量工作量，但承認上一任校長在職時，死者獲1名專責教學助理輔助，她到任後則沒有。

羅又稱，死者墮樓前約一周，她始發現死者就澳門遊學團漏發通告，她與其他老師即時補救，並於2月28日跟副校長一同與死者會面，她當時質問死者為何帶離境活動也不發通告，死者因聲沙而沒有出聲回答，僅能點頭示意，她則問死者「你知唔知下次再犯咁嚴重嘅錯，公積金都不保，會唔會考慮辭職呢？」

羅形容自己語氣是擔心及哀求死者，因為她覺得漏發通告未能保障學生安全。羅亦考慮到死者當時失聲，以及事態嚴重，故要求死者寫報告，之後曾要求死者增補報告內容。

及至3月5日，羅與死者第2次會面，羅追問她報告中沒有交代有沒有人提醒過她出通告，死者當時稱「冇人教我」。羅指記得死者當時沒有想哭的跡象，她然後安排副校長支援其工作，羅說當時「我以為算係處理得好好」。

羅稍後才知道死者於常識室向郭靄怡老師哭訴，兩人走出走廊時遇見她，羅指死者在郭身後哭泣，她擔心直接接觸會讓死者有壓力，故著勞佩玲主任了解兩人是否有不滿，或她有處理不當的地方，而勞了解後則指沒有事，羅便感到放心。

對於其他老師早前於庭上指控她不尊重老師的言行，包括曾說「你未夠班同我講嘢」、「你得登將件事做差」、「東華鬧我、我就鬧返你」等。羅稱其中最離譜的是「收聲，唔好駁嘴」，強調死者根本甚少表達意見，更不會駁嘴。

死者家屬的代表律師指，今天剛好是死者去世後20個月，而死者的父親、胞妹及胞弟亦出席旁聽。律師提醒羅，東華三院的辦學宗旨包含尊重及承擔責任兩大原則，但羅的證供給予法庭一個印象，指她並無不尊重老師，以及有承擔責任，羅回應自己僅盡力而為。

羅指出，死者墮樓後，有輿論抨擊她是兇手、「逼死林老師」，又有人對她進行起底，她感到難受，及後精神崩潰入院，醫生給予病假至2019年7月，至校方將她解僱，她亦無法返回學校處理師生情緒及向家屬解釋等。

羅被問及死者墮樓的原因是否與她無關，羅稱於2月28日「情急下」衝口而出叫死者考慮辭職，她事後亦知道該說話「唔講得」，之後其實並沒有逼她辭職的想法。但律師指出，她事後沒有收回説話。羅強調，第2次會面時曾想過收回，但最終僅談到以後的工作安排，因為「唔想再刺激到佢，所以冇再提過辭職呢句說話」。

家屬代表律師續問及羅，除此以外，是否再沒有犯其他錯誤引致死者墮樓。羅回應「諗唔到其他」，並指死者沒有在她面前表達情緒，她並不知死者覺得被責罵，否則她可以盡早介入。

律師表示很多老師在庭上供稱羅不尊重老師，羅直指老師對她憤恨及有誤會，其指控是失實的。被問到為何他們要說謊，羅強調，「真係唔知」、「都唔明點解佢地咁做」。聆訊下午續。

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記者：林欣樂