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【封套拍攝】陳健安為新碟封面做面部倒模　On仔：有死過翻生感覺

娛樂 15:49 2021/01/07

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陳健安為第二張個人專輯封套倒模，On仔：有死過翻生感覺。

歌手陳健安 (On仔) 自首張個人專輯《本原》大受好評，並連奪兩個電台的唱作人獎項後，一直忙於為一月中發佈的第二張個人專輯創作新歌。因為首張專輯成績不錯，所以On仔製作每首新歌時都絞盡腦汁，豈料最大的挑戰竟然在最後拍攝唱片封套時，而且真的死過翻生才能完成拍攝任務。

On仔說：「今次唱片的封套設計概念好特別，其中最大挑戰是需要為我整個面部造一個倒模。我要躺在一張類似手術椅的長椅上，幸好首先為耳朵造模，讓我適應一下。而且可以學習用口含住幼小吸管呼吸，不過之後就要為整個面部倒模，面具造型師事前已經聲明，有些人若有幽閉恐懼症的話，會因而受驚甚致情緒崩潰，幸好只是封閉十分鐘，我都不知道自己有無幽閉恐懼症，希望我沒有。」

On仔做面部倒模。（圖片：寰亞）

説罷On仔隨即躺在長椅上，造模師馬上將粉紅色的泥槳倒在On仔的臉上，連鼻孔亦慢慢被封，而On仔只能含著兩條幼小吸管，一邊呼吸一邊發出哼聲，幸好十分鐘左右後造模師宣佈一take完成任務不需重造，On仔才放下心頭大石，大呼有死過翻生感覺。

On仔説：「我剛才真係有點驚，幸好有同事陪我傾偈，又有音樂聽。以前完全無這樣的經驗，最接近的感覺應該是之前做面部護理療程，雖然整個過程面部都涼浸浸，但因為鼻孔都封住，所以我剛才真的有恐懼感，心跳有加速，特別是鼻孔被封住之後，驚無辦法呼吸，有接近死亡的感覺，不過現我我重生啦，死過翻生 !」

更多娛樂新聞，即睇：http://bit.ly/2MQqza1

撰文 : TOPick柴犬出動

資料提供 : TOPick, 娛樂

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