【新冠肺炎】今增5宗涉不明源頭個案　包括屯門醫院放射師

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本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增33宗確診個案，其中4宗屬輸入個案、29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達9,108宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生會出席記者會交代疫情。

張竹君指，今日新增的5宗涉及不明源頭感染（個案編號：9081、9082、9084、9098、9108），包括兩名退休人士、一名待業人士、一名屯門醫院放射核子醫學部工作的放射師，以及一名清潔工。

此外，庾慧玲指出，屯門醫院昨日有一名放射核子醫學部工作的放射師初步確診，經接觸追蹤後發現再多一名密切接觸者，為一名屯門醫院清潔支援員工，其負責清潔醫護同事所用的洗手間，當時未有佩戴面罩，須檢疫。

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記者：郭詩詩