中大研究發現本地SEN兒童少年缺乏體力活動　活動水平遠低同齡一般人

▲ 中文大學團隊，發布首份SEN兒童及青少年為對象的體力活動報告卡。（中大圖片）

中文大學跨學科研究團隊，發布首份有特殊教育需要（SEN）的兒童及青少年為對象的體力活動報告卡，結果顯示香港SEN兒童及青少年嚴重缺乏體力活動，活動水平更遠低於一般兒童及青少年。

研究以A級至F級評分，結果顯示，香港SEN兒童及青少年在「整體體力活動水平」指標表現最差，評級為最低的F，即不足兩成有目標群體能達到每日進行60分鐘中等至劇烈強度體力活動的國際標準，反映他們嚴重缺乏體力活動。至於「學校」的指標評分為B，意味大約七成的學校能夠提供每周多於70分鐘的體育課，並給予SEN學童參與體力活動的機會，這反映學校在支持他們參與體力活動的表現理想。

「靜態行為」評級為D+，只有約三成半SEN兒童及青少年能達到每次久坐不超過一小時的標準。「政府策略及資源投放」評級為C-，顯示政府有為SEN兒童及青少年提供及資助多元化的體育活動計劃，但仍需增加支持度。

至於其餘五項指標，即「組織性運動參與」、「動態遊戲」、「步行/踏單車往返學校」、「家庭及朋輩」，以及「社區及環境設施」，由於欠缺足夠數據，研究團隊暫未能為指標釐定等級。

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責任編輯：吳卓峰