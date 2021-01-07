【新冠肺炎】新增29宗本地個案 當中11宗與藍田將軍澳隧道群組有關

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增33宗確診個案，患者年齡介乎4至81歲，其中4宗屬輸入個案，29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，累計宗數達9107宗，另有1宗疑似個案及逾30宗初步確診個案。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席記者會交代疫情。

張竹君表示，確診個案中有11宗與藍田將軍澳隧道群組有關，包括9名為緊密接觸者及2名員工，總數約15名員工及12名緊密接觸者，共27個案；而不明源頭感染方面則涉及兩名退休人士，一名暫時沒有工作，另有一名為在屯門工作人士及一位清潔人士。

另外，張竹君提到，4宗輸入個案中包括一名由尼泊爾抵港人士，在今年1月5日乘坐RA409抵港；另外3宗輸入個案由巴基斯坦經杜拜到港人士，在今年1月5日乘坐EK384抵港。

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記者：曾卓鋒