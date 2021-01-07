  • 15°C
香港時間 : 2021107日 (週四) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】下周起由警察、海關及入境處等借調100名紀律部隊　協助追蹤密切接觸者

社會 16:57 2021/01/07

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增33宗確診個案，其中4宗屬輸入個案、29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達9,108宗，另有逾30宗初步確診。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生會出席記者會交代疫情。

食物及衞生局副局長徐德義指出，加強個案追蹤是非常重要的防疫及抗疫的手段，可以讓整個醫護的偵測可以及早找出來，因為如果個案太多時，要人手作出接觸、追蹤。政務司司長已成立跨部門小組跟進。位於啟德的個案追蹤中心將啟用，張竹君指出下周有100名紀律部隊調現至中心，包括警隊、海關及入境處人士協助個案追蹤工作，現時主要是利用電話追蹤，他們會由衞生防護中心提供培訓。

張竹君又指出，現在也有少量紀律部隊人員在中心協助追蹤個案，如果有些個案未可透過電話聯絡，也不排除會上門。

《TOPick診症室》每集由專家拆解不同疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】新增10間食肆曾有確診者到訪　包括APM金記冰室、瓊華炑八、將軍澳穴の酒販
今日 09:42
【新冠肺炎】新增10間食肆曾有確診者到訪　包括APM金記冰室、瓊華炑八、將軍澳穴の酒販
【新冠肺炎】今日新增33宗確診個案　29宗本地感染5宗涉不明源頭
今日 16:39
【新冠肺炎】今日新增33宗確診個案　29宗本地感染5宗涉不明源頭
【新冠肺炎】新增29宗本地個案 當中11宗與藍田將軍澳隧道群組有關
今日 16:43
【新冠肺炎】新增29宗本地個案 當中11宗與藍田將軍澳隧道群組有關
【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院職業治療部病人服務助理初步確診　3名員工曾共膳須接受檢疫
今日 16:48
【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院職業治療部病人服務助理初步確診　3名員工曾共膳須接受檢疫
徐德義 庾慧玲 張竹君 食物及衞生局 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
今日 11:51
【恐怖性侵】空姐跨年派對遭12男性侵陳屍浴缸　下體撕裂母悲痛哭求：還女兒公道
何文田君頤峰1女子抱嬰墮樓　二人當場身亡
18:16 2021/01/06
何文田君頤峰1女子抱嬰墮樓　二人當場身亡
【悲慘人生】24歲孕婦無父無母被前夫強姦現任離家出走　疑患3期癌症無法治療上節目尋夫求簽同意書
14:52 2021/01/06
【悲慘人生】24歲孕婦無父無母被前夫強姦現任離家出走　疑患3期癌症無法治療上節目尋夫求簽同意書