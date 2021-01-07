【新冠肺炎】下周起由警察、海關及入境處等借調100名紀律部隊　協助追蹤密切接觸者

▲ （程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（7日）新增33宗確診個案，其中4宗屬輸入個案、29宗本地感染，包括5宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數達9,108宗，另有逾30宗初步確診。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生會出席記者會交代疫情。

食物及衞生局副局長徐德義指出，加強個案追蹤是非常重要的防疫及抗疫的手段，可以讓整個醫護的偵測可以及早找出來，因為如果個案太多時，要人手作出接觸、追蹤。政務司司長已成立跨部門小組跟進。位於啟德的個案追蹤中心將啟用，張竹君指出下周有100名紀律部隊調現至中心，包括警隊、海關及入境處人士協助個案追蹤工作，現時主要是利用電話追蹤，他們會由衞生防護中心提供培訓。

張竹君又指出，現在也有少量紀律部隊人員在中心協助追蹤個案，如果有些個案未可透過電話聯絡，也不排除會上門。

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記者：伍瑋瑋