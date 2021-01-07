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【山竹襲港】保聯及天文台評估報告：全城幾近癱瘓香港經濟損失料達46億元　一文看清颱風「山竹」襲港影響

社會 17:26 2021/01/07

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颱風「山竹」於2018年9月16日吹襲香港，造成嚴重破壞。（經濟日報資料圖片）

颱風「山竹」於2018年9月16日吹襲香港，造成嚴重破壞，逾400人受傷，海陸空運輸服務癱瘓，對本港社會帶來莫大破壞。香港保險業聯會估計，「山竹」對本港造成的直接經濟損失達46億元，是2017年颱風「天鴿」的3.8倍；而因「山竹」造成的破壞所引發的保險申索，涉及金額則料為37億元。

颱風「山竹」吹襲香港的影響： 

  • 本港直接經濟損失：46億元（香港保險業聯會與天文台報告評估）
  • 保險索償金額：37億元（截至去年3月16日的評估）
  • 受傷人數：458（醫管局資料）
  • 塌樹報告：6.08萬宗（樹木辦資料）
  • 窗戶損毁報告：約500宗（立法會文件資料）
  • 停電住戶：超過4萬戶家庭（中電資料）
  • 升降機事故：401宗（消防處資料）
  • 擱淺、沉沒或嚴重損壞船隻：708艘（海事處資料）

保險業聯會與天文台今日（7日）就颱風「山竹」對香港造成的損失及直接經濟損失發表首份評估報告，並引述政府數據表示，「山竹」襲港導致458人受傷，比颱風「天鴿」時的約129名傷者，多2.6倍；當局收到約500宗窗戶損毁報告，多幢商廈玻璃幕牆及室內單位被嚴重破壞，狂風亦令多個路標、郵箱、交通燈、燈柱、公用電話亭、衛星天線等破損。

點擊圖片重溫「山竹」襲港威力：

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報告指，樹木辦共接獲6.08萬宗塌樹報告，數字是該辦自2010年以來所收到的新高，當局動員逾1.5萬名工人清理倒下的樹木和斷枝，約2.048噸樹木廢料被清除並直接運到垃圾堆填區，大約3,000噸樹木垃圾則送到政府土地進行回收和再利用。

報告又引述中電資料，提及「山竹」吹襲香港期間，全港有超過4萬戶家庭停電，當中約1.35萬戶家庭停電超過24小時，一些偏遠地區和個別建築物的電力供應在4日後仍無法完全恢復，部分地方的供水也受到影響。由於電源中斷，消防處一共收到401宗升降機事件。

「山竹」所帶來的大雨，風暴潮和高浪在許多沿海和低窪地區造成了嚴重的洪災，不少污水處理廠、海灘和海濱長廊遭受嚴重破壞。根據海事處的損壞調查，「山竹」令708艘船擱淺、沉沒或嚴重損壞，其中西貢及香港仔更有大量船隻被強風和海浪損壞，許多遊艇和小艇也沉沒，船塢上堆積了大量碎片和破損的遊艇。

點擊圖片了解更多颱風「山竹」影響：

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香港保險業聯會在報告中說，去年曾向本港59家保險公司收集數據，分析「山竹」各類保險索償情況，經參與公司的市場份額（80％）調整後，截至去年3月16日，索償金額估計有37億元，反映私營機構在今次颱風中，財產損失最大。

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記者：陳曉瑩

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颱風 山竹

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